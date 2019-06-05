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05.06.2019 07:13
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врачи назвали самые полезные ягоды

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Черника и голубика являются самой богатой флавоноидами ягодой. То есть, содержат наибольшее количество веществ, активирующих работу важных ферментов в организме.

Однако эксперты считают, что самые полезные ягоды -  голубика и брусника, так как при их выращивании не применяются вредные химические удобрения.

- Ягоды, которые плохо культивируются, более полезны. Например, клубника сейчас массово производится и в погоне за урожаями страдает ее качество. Она хорошо выглядит и пахнет, но ее вкус и химический состав отличаются от нормальной, - объяснил РИА Новости врач-гастроэнтеролог Владимир Пилипенко.

Фото: Pixabay
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Как рассказала кандидат медицинских наук врач Елена Ливанцова, хорошая ягода богата фолиевой кислотой, магнием, медью и витамином С. Ее регулярное употребление хорошо влияет на сердце и нервную систему. И, кстати, это лакомство можно есть диабетикам.

- После употребления ягоды не происходит пикового повышения сахара в крови, поэтому ее можно есть пациентам с сахарным диабетом, - пояснила Елена Ливанцова.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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