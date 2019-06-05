Всемирный банк ухудшил прогноз по росту мировой экономики

Темпы роста мировой экономики по итогам текущего года, скорее всего, замедлятся до 2,6 процента, а в следующем году достигнут 2,7 процента, прогнозирует Всемирный банк (ВБ) в обновленном прогнозе , опубликованном четвертого июня. Таким образом, ожидания банка спустя полгода с последней публикации ухудшились: тогда он ожидал роста мирового ВВП на три процента в 2019 году.

Большинство финансовых трудностей в некоторых странах с развивающимися рынками остались позади, их ожидает стабилизация, однако импульсов к росту пока также не просматривается, cчитает ВБ. Торговые войны и более резкий спад экономической активности в крупных странах продолжит оказывать давление на общемировую динамику ВВП. Для преодоления трудностей нужны структурные реформы, снижение госдолга, повышение прозрачности экономики, говорится в сообщении ВБ.

Самыми низкими в этом году будут темпы роста экономики стран Европы и Центральной Азии, прогнозирует банк: они составят 1,6 процента, что станет самым низким показателем за прошедшие четыре года. В следующем году за счет восстановления турецкой экономики темпы роста региона вырастут до среднемирового уровня - 2,7 процента. Темпы роста экономики США в 2019 году составят 2,5 процента против прошлогодних 2,9 процента, при этом в следующем году темпы будут еще ниже - 1,7 процента, полагает ВБ.

Российская экономика, по прогнозам банка, в этом году вырастет на 1,2 процента. Оценка снижена на 0,3 процента относительно предыдущей, при этом прогноз на 2020 год остался прежним - рост на 1,8 процента. По итогам прошлого года ВВП России вырос на 2,3 процента, что стало шестилетним максимумом, говорится в сообщении ВБ. Эксперты объясняют это ростом цен на нефть, чистого экспорта и влиянием разовых факторов - строительства в энергетической сфере и проведения чемпионата мира по футболу.

В апреле свой прогноз по мировой экономике опубликовал Международный валютный фонд (МВФ). Он ожидает роста мирового ВВП в этом году на уровне 3,3 процента (оценка была также снижена относительно предыдущей на 0,2 процента), в 2020 году - на уровне 3,6 процента (оценка сохранена). Ожидания МВФ по российской экономике - 1,6 процента роста в этом году и 1,7 процента в следующем.