Всемирный банк ухудшил прогнозы по мировой и российской экономике

Темпы роста мировой экономики по итогам 2019 года, скорее всего, замедлятся до 2,6 процента, а в 2020 году достигнут 2,7 процента, прогнозирует Всемирный банк (ВБ) в обновленном прогнозе. Ожидания ВБ спустя пять месяцев с последней публикации ухудшились: тогда он прогнозировал рост мирового ВВП на 2,9 процента.

Большинство финансовых трудностей в ряде стран с развивающимися рынками остались позади, их ожидает стабилизация, но импульсов к росту не просматривается, cчитает ВБ. Торговые войны и спад экономической активности в развитых странах продолжат оказывать давление на общемировую динамику ВВП. Для преодоления трудностей нужны структурные реформы, снижение госдолга, повышение прозрачности экономики, указывает ВБ.

Самыми низкими будут темпы роста экономик стран Европы и Центральной Азии

Самыми низкими в этом году будут темпы роста экономик стран Европы и Центральной Азии, прогнозирует ВБ: 1,6 процента, минимальный показатель за четыре года. В 2020 году за счет восстановления турецкой экономики темпы роста здесь поднимутся до среднемирового уровня - 2,7 процента. Темпы роста экономики США в 2019 году составят 2,5 процента против прошлогодних 2,9 процента, при этом в следующем году они будут еще ниже - 1,7 процента, полагает ВБ.

Российская же экономика, по прогнозам ВБ, в 2019 году вырастет на 1,2 процента. Оценка снижена на 0,3 процента к предыдущей, прогноз на 2020 год остался прежним - рост на 1,8 процента. По итогам прошлого года ВВП России вырос на 2,3 процента, что стало шестилетним максимумом, говорится в сообщении ВБ. Там объясняют это ростом цен на нефть, увеличением чистого экспорта и разовыми фактороами - строительством в энергетической сфере и чемпионатом мира по футболу.

Минэкономразвития РФ пока сохраняет ожидания, что российский ВВП в 2019 году поднимется на 1,3 процента или выше, сообщил глава ведомства Максим Орешкин. По его словам, понижение прогноза ВБ по России техническое и связано со снижением ожиданий по росту мировой экономики. По мнению директора аналитического департамента "Локо-инвест" и автора Telegram-канала MMI Кирилла Тремасова, прогноз ВБ по России понижен не из-за того, что снижен прогноз мирового ВВП, а все же прогноз мирового ВВП снижен из-за того, что ухудшены прогнозы ВБ по Еврозоне, Бразилии, Мексике, России, Турции и странам Персидского залива.