Базирующаяся в Тамбовской области бригада специального назначения Западного военного округа стала гвардейской. 31 мая к знамени соединения торжественно прикрепили черно-оранжевую ленту. Вот уже 250 лет эти цвета в русской армии символизируют дым и пламя. Побывав на полигоне, где тренируются разведчики, я убедился, что и того и другого в их работе хватает.

Воюет спецназ не полками и батальонами, а небольшими группами и на чужой территории. Командиры групп знают иностранные языки, а перед заброской в тыл противника занимаются со специалистами, перенимая не только наречия, но и особенности поведения в той местности, где предстоит работать. Понятное дело, изучают и саму местность. Спецназовцы хорошо умеют стрелять из любого оружия, в том числе иностранного, снимать часовых и ставить мины, но главная их сила - в незаметности.

- В первую очередь мы разведчики. Представьте авиабазу, 72 самолета. Что там может сделать группа из 15 человек? Перебить какое-то количество летчиков? Вместо них в кабины сядут другие, а группа будет вскрыта, - рассказал подполковник в голубом берете. - Но мы можем с точностью до метра установить местонахождение каждого самолета. Базу выжгут высокоточными ракетами, а мы растворимся в лесу.

Лесные тени

Колонна грузовиков осторожно двигалась по просеке. У развилки под днищем головной машины грохнул фугас. Следом раздались взрывы под другими машинами, из кабин свесились "убитые". Выжившие выскочили и устремились под защиту деревьев, но кусты перед ними взорвались бешеным огнем. В грохоте автоматных очередей слышались мерные, как удары молотка по гвоздю, выстрелы снайперских винтовок.

- Психологически человек бежит от взрыва. Поэтому фугасы закладываются вдоль одной обочины, а засада устраивается с другой стороны, - продолжил подполковник.

Внезапно огонь оборвался. Пространство между грузовиками и деревьями усеяно телами, в лесу не дрогнула ни одна веточка.

Кусты на противоположной стороне просеки зашевелились, из них выскользнули два солдата с автоматами наизготовку и пучками травы на рюкзаках. Они проверяли кабины, издали посылая в тела на земле контрольные выстрелы. В третьем грузовике обнаружился живой. Его вытащили из кабины, рывком подняли за шиворот и ткнули ботинком в подошву: пошли, мол. Прикрывшись пленным и настороженно поводя стволами, дозор попятился к лесу.

...Небольшая площадка за бетонным забором затянута сизым пороховым дымом. Между имитирующими городскую застройку щитами рывками перемещаются зеленые тени. Одна пара идет впереди и правее, другая - слева сзади. Солдаты в броне, лица прикрыты очками и балаклавами.

- Обратите внимание: задние стреляют между передними, патроны боевые. Для такой работы необходимы абсолютное доверие и хорошее владение оружием.

В год бригада расходует по миллиону патронов на автомат. Участок городской застройки - последнее новшество, сирийский опыт. Для отработки стрельбы из неудобных положений есть щит с проемами на уровне колен, живота, груди.

- Высовывать ствол в амбразуру нельзя, в бою в ответ тут же прилетит граната из подствольника. К тому же окна и открытые места пристреляны снайперами. Стрелять и перемещаться можно только в глубине помещений.

Мы из спецназа

Отбор в бригаду жесткий. Требования как у космонавтов, затем их проверяют ФСБ и другие ведомства. Если все сходится, то первый год новобранцев гоняют по марш-броскам, раз за разом отрабатывая три основных метода работы спецназа: налет, засада, поиск. Учат тактике, маскировке, ориентированию, месяц проводят в лесу - тренировка на выживание, много прыгают с парашютом.

На второй год начинается изучение профессий снайпера, пулеметчика, связиста, минера, водителя, санитара. В разведгруппе есть специалисты, но базовыми навыками владеет каждый. На третий год добавляются разведка, корректировка работы авиации и артиллерии, работа с противотанковыми комплексами. Потом поездка на курсы по основной специальности и первая самостоятельная работа в составе группы. Прошедший трехлетний курс боец становится спецназовцем, его зарплата удваивается.

Большинство разведчиков работают по контракту, но есть и военнослужащие срочной службы.

- Я в бригаде уже 11 месяцев, совершил два прыжка с парашютом, вдоволь настрелялся из всякого оружия, - улыбнулся высокий парень с ручным пулеметом наперевес. - Через месяц домой, но уходить из спецназа не хочу, уже написал рапорт на контракт.

Верхом на "Тайфуне"

Хорошо стрелять и прыгать с парашютом здесь умеют даже повара и трубачи из оркестра. А белокурая дама-фельдшер при необходимости может собрать бомбу из собственной аптечки. Кого слушает мощный радиоцентр бригады, что и куда передает - секрет. С момента формирования в 1962 году бригада успела поучаствовать во множестве вооруженных конфликтов. Список погибших занимает несколько обелисков. У въезда на полигон установлена половина "Урала". Другую половину разметал фугас в Чечне.

В музее части собраны трофеи из Грузии, Крыма, Сирии. Есть американское снаряжение, захваченное на базе спецназа в Поти.

Последние поступления - знамя боевиков-исламистов и снова американские рации. Подарком гвардейцам от командования стали бронемашины "Тайфун". Оснащены, как люксовый внедорожник: коробка-автомат, регулируемая подвеска, два кондиционера, видеокамеры. 450-сильный турбодизель разгоняет до 105 км/ч. Экипаж и 14 человек десанта защищены от пуль, вплоть до крупнокалиберных, и от мин. Пол десантной капсулы устлан мягким, как в хорошей гостинице, материалом, в нем застревают осколки. Запаски у "Тайфуна" нет - шесть огромных колес сделаны двойными, дырки от пуль в них затягиваются сами, а воздух подкачивается автоматически.