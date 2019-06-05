Виталий Николаевич Молоков,

Начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство)

Вопросы Виталию Молокову о нормах вылова рыбы, правилах рыбалки и ответственности за их нарушение вы можете задать в понедельник, 10 июня с 11:00 до 12:00 по московскому времени по телефону: 8-800-200-09-09 (звонки бесплатные из всех регионов России) или уже сейчас по электронной почте: zavtrak@rg.ru, а также по факсу: 8-499-257-58-92.