Захарова: Заявления Болтона нагнетают напряженность в Арктике

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что американцы готовы "бросить России вызов в Арктике". По словам дипломата, такой подход грозит эскалацией напряженности в регионе.

Захарова отметила, что планы США нарастить ледокольный флот свидетельствуют о стремлении американской администрации превратить Арктику в "театр военных действий". Напомним, что ранее Болтон объявил о том, что в планах Вашингтона - обеспечить присутствие американских военных кораблей круглый год. Вместе с тем сегодня у Соединенных Штатов по сути нет полноценного ледокольного флота за исключением нескольких кораблей - тяжелого ледокола Polar Star, спущенного на воду более сорока лет назад, и среднего Healy - это судно не в военных, но в научно-исследовательских целях использует Береговая охрана США.