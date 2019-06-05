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Рубрика: Экономика

Имя имеет значение

Инвесторы в элитную недвижимость готовы платить за работу профессионалов мирового уровня
Текст: Анна Белова
Российская газета - Спецвыпуск № 122(7880)
Предпочтения покупателей элитной недвижимости изменились: помимо классики, клиенты стали активнее интересоваться домами в стиле модерн, неоклассикой и сдержанным минимализмом. Запросы рынка становятся сложнее и вместе с тем интереснее.
Barkli Gallery – коллекционное здание в минуте от Третьяковской галереи. Фото: Пресс-служба корпорации "Баркли" Barkli Gallery – коллекционное здание в минуте от Третьяковской галереи. Фото: Пресс-служба корпорации "Баркли"
Barkli Gallery – коллекционное здание в минуте от Третьяковской галереи. Фото: Пресс-служба корпорации "Баркли"

В начале "нулевых" признаком высокого статуса квартиры были только престижная локация и количество квадратных метров. Теперь покупателю важны качество жизни и эстетика жилого пространства в комплексе. Клиенты обращают внимание на стилистику и функционал прилегающей территории, ландшафтный дизайн, интерьеры общественных зон.

Самое оптимальное решение для инвестора - выбрать жилой комплекс, который проектировали и реализовывали всемирно известные профессионалы. А дальше - просто ждать, когда дом будет готов, а значит, квартира в нем значительно вырастет в цене. Такая стратегия избавит инвестора от рисков самостоятельного ремонта (некачественные отделочные материалы, недобросовестные подрядчики и др.).

Александр Красавин: Квартиры, созданные архитекторами или бюро с мировым именем, будут ликвидны много лет. Фото: Пресс-служба корпорации "Баркли"

"Наш опыт показывает, что покупатель элитной недвижимости готов платить за работу профессионалов с мировым именем, - отметил первый заместитель председателя правления корпорации "Баркли" Александр Красавин. - Добавленная стоимость квартир в проектах, где к сотрудничеству привлекались всемирно известные архитекторы или бюро, составляет около 20 процентов".

Однако даже очень привлекательная по своей архитектуре новостройка не будет гармонично выглядеть, если она диссонирует с городским окружением. Это было учтено при создании клубного дома Barkli Gallery, где концепция проекта родилась из истории места, а непосредственное соседство с Государственной Третьяковской галереей превратилось в долгосрочное плодотворное сотрудничество. К непосредственной реализации концепции было привлечено титулованное британское бюро Aedas и мировая звезда дизайна Марсель Вандерс. В результате дом стал одним из самых узнаваемых и дорогих в своем сегменте. Стоимость квадратного метра в некоторых проданных квартирах достигает 1,95 миллиона рублей, при этом реализовано уже свыше 90 процентов квартир.

Фото: EPA
Какие квартиры популярнее всего на рынке недвижимости

В описаниях элитных новостроек сегодня нередко фигурируют известные иностранные имена. Но чаще всего речь идет только о дизайне интерьеров или экстерьера. Случаи, когда иностранные архитекторы занимаются проектом полностью, встречаются нечасто. По оценкам экспертов, подобным сотрудничеством отличается не более 10-15 процентов элитных и премиальных московских проектов.

"Мы всегда очень тщательно выбираем бюро или конкретного дизайнера для того, чтобы каждый наш проект стал уникальным событием на российском рынке элитной недвижимости. И конечно, такие квартиры будут ликвидны много лет", - уверен Александр Красавин.

Экономика Недвижимость Коммерческая недвижимость
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