Зеленский и Юнкер пошутили насчет Порошенко

Новый президент Украины Владимир Зеленский пошутил по поводу своего предшественника Петра Порошенко во время первой встречи с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, которая состоялась накануне в Брюсселе.

Как передает портал dialog.ua, журналисты поинтересовались у Юнкера, не скучает ли он по своему старому другу Порошенко. "У меня есть новый", - не растерялся Юнкер, известный своим неизменным чувством юмора и склонностью к балагурству, вовсе не типичному для еврочиновника. "Я лучше. Старый лучше нового", - поспешил добавить Зеленский.

Во время своего первого вояжа в Брюссель украинский президент успел также провести встречи с главой Европейского совета Дональдом Туском, с польским коллегой Анджеем Дудой и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Зеленский повторил обещание предыдущих властей Украины реформировать национальную армию по стандартам Североатлантического альянса. До сих пор такая реформа не удавалась в том числе из-за серьезных внутренних проблем. В свою очередь, Столтенберг объявил о выделении Киеву 40 млн евро на борьбу с киберугрозами и медицинскую реабилитацию силовиков, в том числе воюющих в Донбассе. Как передают СМИ, в брюссельских коридорах Зеленский намерен продвигать концепцию "возвращения Крыма". Ранее в Москве на это уже заметили, что что жители полуострова еще в 2014 году сделали выбор в пользу воссоединения с РФ.