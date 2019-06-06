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440 млн пользователей скачали зараженные приложения в Google Play

06.06.2019,  
16:22
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: blog.lookout.com Фото: blog.lookout.com
Фото: blog.lookout.com

Эксперты по безопасности компании Lookout обнаружили рекламный плагин BeiTaPlugin, скрытый в популярных программах на Google Play. Зараженными оказались 238 приложений.

Плагин принудительно отображал рекламу на экране блокировки гаджета, запускал видео- и аудиоролики в спящем режиме и мешал работе с другими приложениями - по сути, делал смартфон непригодным для использования.

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Специалисты сообщили об этом в Google. В настоящий момент плагин удален из зараженных приложений. Однако его успели установить более 440 миллионов пользователей.

В настоящий момент они могут обновить приложения до безопасных версий. Узнать, в каких именно программах содержался плагин, можно на сайте компании.

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