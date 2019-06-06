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Рубрика: В мире

Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко

Текст: Александр Ленин
Администрация президента Украины подозревает местное министерство иностранных дел в работе на бывшего лидера страны Петра Порошенко.
Действующий президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Петр Порошенко. Фото: Стрингер / РИА Новости Действующий президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Петр Порошенко. Фото: Стрингер / РИА Новости
Действующий президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Петр Порошенко. Фото: Стрингер / РИА Новости

Причиной разбирательства стала идентичность определенных фрагментов выступления новоизбранного руководителя украинского государства Владимира Зеленского на совместном брифинге с главой Евросовета Дональдом Туском и речью Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность".

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"Предварительно установлено, что сотрудники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко", - говорится на официальном сайте президента Украины. В настоящее время проводится служебное расследование. Виновные в нарушениях будут наказаны.

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"В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы", - написано на портале президента Украины.

Нынешние власти Украины расценивают произошедшее как "диверсию" со стороны отдельных дипломатов и "сознательную провокацию", организованную командой Петра Порошенко.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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