Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.

Как сообщает KP.RU со ссылкой на источник, актер почувствовал себя плохо сегодня утром и у него случился обморок. После чего артисту вызвали "скорую". А прибывшие на вызов медики экстренно доставили пациента в больницу.

Уточнено, что 69-летний актер находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что Народного артиста России также госпитализировали в прошлом году - из-за проблем с рукой.

Александр Васильевич Панкратов-Черный родился в 1949-м на Алтае в семье сосланных казаков. Окончил Горьковское театральное училище.

В кино - с 1978-го, со знаменитой "Сибириады" Кончаловского. В 1983-м сыграл Степана Грушко в культовой музыкальной комедии "Мы из джаза" - одну из своих главных "визиток".

Несколько фильмов поставил как режиссер - экранизацию Алексея Толстого "Похождения графа Невзорова" (1982), "Салон красоты" (1985), ленту "Система "Ниппель" (1990).