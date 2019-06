Алан Парсонс презентует новый альбом спустя 15 лет

Alan Parsons Live Project (США). Презентация альбома The Secret. Москва, "Крокус Сити Холл", 10 июня.

Ровно 15 лет легендарная группа не записывала новых дисков. И вот теперь, уже под названием Alan Parsons Live Project она вновь на гастролях. В альбоме-премьере The Secret сильно влияние симфо-рока, много электрогитар и драйва, романтики и лирики, а среди тех, кто участвовал в записи, оказались и экс-вокалист Foreigner Луи Грэмм и Стив Хэккет из Genesis. Да и начинать концерты в этом туре Алан Парсонс предпочитает именно с новой песни - One Note Symphony. Чуть позже прозвучат и Miracle, и Sometimes. Но и без хитов из 70-80-х в Москве не обойдется...

Алан Парсонс - фигура в рок-музыке легендарная и уникальная. Когда ему исполнилось 20, то The Beatles позвали парня записывать свой самый сложный по музыке альбом - Abbey Road. Затем он помогал в студии Полу Маккартни, Hollies, Pink Floyd…

От поздних The Beatles его собственная группа почерпнула потом вкус к красивым, мелодичным, согревающим и светлым балладам. А от Pink Floyd 70-х - взяла стремление к умной музыке, пиршеству самобытных электронных тембров, аналоговых синтезаторов и долгих магических проигрышей на клавишных. Ну а высокая эрудиция и стремление к изобретательству все новых звуков позволяли Алану Парсонсу отправляться в своих альбомах в путешествия по все новым, не привычным еще для рок-музыки мирам: уже дебютный альбом - Tales of Mystery and Imagination - был посвящен мистической прозе Эдгара Аллана По, второй - I Robot - навеян научной фантастикой писателя Айзека Азимова. Следующий - Pyramid - посвящен строителям пирамид в Древнем Египте. Чуть позже вышел Gaudi - музыкантов вдохновили на него идеи и здания знаменитого архитектора Гауди. При этом мелодии у Alan Parsons всегда были просты и притягательны, вокалисты редко повышали голос, предпочитая неспешные, теплые и душевные интонации, а аранжировки впечатляли своей атмосферностью.

После ухода из группы Эрика Вульфсона Алан Парсонс записал три альбома под собственным именем. А после релиза 2004 года Valid Path отправился в мировой тур, в рамках которого выступил и в России. Затем, неожиданно, покинул рок-сцену… И только теперь вернулся.

Ныне этот импозантный длинноволосый бородач (в 2019-м он выиграл и премию Grammy) много играет на акустической и электрогитаре, поет первым голосом (а порой это делают ударник или гитаристы), ну а в инструментарии появились уже и саксофон, и многоголосия... Однако по-прежнему группа делает ставку на умные, красивые и мелодичные песни. Душевные, обволакивающие и затейливо аранжированные для гитар, клавишных инструментов и ударных.

Самым сложным для Алана Парсонса было, наверное, отобрать лучшие хиты из своих культовых альбомов. Он предпочел Damned If I Do, Games People Play, Time, Don’t Answer Me, Prime Time… Ну а на бис обычно звучит баллада Old And Wise ("Пожилой и мудрый"). Все правильно: это тоже про Алана Парсонса. Но все годы только ему на пользу!