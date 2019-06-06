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06.06.2019 20:13
Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

Алан Парсонс презентует новый альбом спустя 15 лет

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(7881)
Alan Parsons Live Project (США). Презентация альбома The Secret. Москва, "Крокус Сити Холл", 10 июня.
Группа по-прежнему делает ставку на умные, красивые и мелодичные песни. Фото: Юрий Машков/ ТАСС Группа по-прежнему делает ставку на умные, красивые и мелодичные песни. Фото: Юрий Машков/ ТАСС
Группа по-прежнему делает ставку на умные, красивые и мелодичные песни. Фото: Юрий Машков/ ТАСС

Ровно 15 лет легендарная группа не записывала новых дисков. И вот теперь, уже под названием Alan Parsons Live Project она вновь на гастролях. В альбоме-премьере The Secret сильно влияние симфо-рока, много электрогитар и драйва, романтики и лирики, а среди тех, кто участвовал в записи, оказались и экс-вокалист Foreigner Луи Грэмм и Стив Хэккет из Genesis. Да и начинать концерты в этом туре Алан Парсонс предпочитает именно с новой песни - One Note Symphony. Чуть позже прозвучат и Miracle, и Sometimes. Но и без хитов из 70-80-х в Москве не обойдется...

Алан Парсонс - фигура в рок-музыке легендарная и уникальная. Когда ему исполнилось 20, то The Beatles позвали парня записывать свой самый сложный по музыке альбом - Abbey Road. Затем он помогал в студии Полу Маккартни, Hollies, Pink Floyd…

От поздних The Beatles его собственная группа почерпнула потом вкус к красивым, мелодичным, согревающим и светлым балладам. А от Pink Floyd 70-х - взяла стремление к умной музыке, пиршеству самобытных электронных тембров, аналоговых синтезаторов и долгих магических проигрышей на клавишных. Ну а высокая эрудиция и стремление к изобретательству все новых звуков позволяли Алану Парсонсу отправляться в своих альбомах в путешествия по все новым, не привычным еще для рок-музыки мирам: уже дебютный альбом - Tales of Mystery and Imagination - был посвящен мистической прозе Эдгара Аллана По, второй - I Robot - навеян научной фантастикой писателя Айзека Азимова. Следующий - Pyramid - посвящен строителям пирамид в Древнем Египте. Чуть позже вышел Gaudi - музыкантов вдохновили на него идеи и здания знаменитого архитектора Гауди. При этом мелодии у Alan Parsons всегда были просты и притягательны, вокалисты редко повышали голос, предпочитая неспешные, теплые и душевные интонации, а аранжировки впечатляли своей атмосферностью.

Фото: youtube.com/ Rammstein Official
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После ухода из группы Эрика Вульфсона Алан Парсонс записал три альбома под собственным именем. А после релиза 2004 года Valid Path отправился в мировой тур, в рамках которого выступил и в России. Затем, неожиданно, покинул рок-сцену… И только теперь вернулся.

Ныне этот импозантный длинноволосый бородач (в 2019-м он выиграл и премию Grammy) много играет на акустической и электрогитаре, поет первым голосом (а порой это делают ударник или гитаристы), ну а в инструментарии появились уже и саксофон, и многоголосия... Однако по-прежнему группа делает ставку на умные, красивые и мелодичные песни. Душевные, обволакивающие и затейливо аранжированные для гитар, клавишных инструментов и ударных.

Самым сложным для Алана Парсонса было, наверное, отобрать лучшие хиты из своих культовых альбомов. Он предпочел Damned If I Do, Games People Play, Time, Don’t Answer Me, Prime Time… Ну а на бис обычно звучит баллада Old And Wise ("Пожилой и мудрый"). Все правильно: это тоже про Алана Парсонса. Но все годы только ему на пользу!

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым Гид-парк
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