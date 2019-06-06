Компания Amazon создала футуристический беспилотник для отправки посылок. Он-лайн ритейлер утверждает, что поставки продукции начнутся в ближайшие несколько месяцев.

Новый дрон - это гибрид самолета и вертолета, пишет CNN. Пока неизвестно, сколько дронов имеется в парке ритейлера.

Компания представила свой последний беспилотник с электроприводом под названием Prime Air в среду на конференции по искусственному интеллекту в Лас-Вегасе. Дрон имеет центральное отделение для перевозки грузов и шестиугольное покрытие, которое действует как крылья, а также имеет защитную сетку для ротора.

Джефф Уилк, генеральный директор Amazon, заявил, что эти беспилотники смогут доставлять посылки весом не более полутора килограмм на расстояние до 25 километров менее чем за полчаса.

Дрон больше, чем обычный квадрокоптер, и он спроектирован так, что работает бесшумно, так, чтобы люди не могли слышать его приближение.

"Мы не говорим, что все наши грузы будут перевозиться на беспилотных летательных аппаратах, но эта возможность огромна", - сказал Уилк. Amazon в настоящее время поставляет продукцию в более чем 185 стран.

За последние несколько лет технологические компании, в том числе Amazon, Google, небольшие стартапы и такие гиганты, как UPS, все чаще рассматривают беспилотники для быстрого перемещения всего - от моноблоков до предметов медицинского назначения из одного места в другое. Одна только компания Amazon разработала более двух десятков беспилотных летательных аппаратов с тех пор, как в 2013 году ее основатель и генеральный директор Джефф Безос объявил о стремлении компании к созданию таких беспилотников в течение пяти лет.

Компании ждут ввода правил, которые позволят летать полностью автономным беспилотникам без непосредственного контроля со стороны человека.

В апреле конкурент Amazon - Alphabet Wing - стал первой компанией по доставке продукции при помощи беспилотников в США, получившей сертификацию авиаперевозчика от Федерального авиационного управления.

Это означает, что Wing, которая уже поставляет напитки и еду с помощью беспилотника в Австралии, может начать предлагать такие услуги и в Соединенных Штатах.

Уилк сказал, что последний беспилотник Amazon использует визуальные, тепловые и ультразвуковые датчики, а также специальные алгоритмы, чтобы выяснить, каких близлежащих объектов он может избежать. В воздухе беспилотник должен уметь распознавать движущиеся и статичные объекты с любого направления, будь то параплан или дымоход в доме.

По словам Уилка, после прибытия дрона в пункт назначения, ему потребуется площадка для приземления. Дрон не спустится, если человек войдет в область, в которую он планирует приземлиться. Он также может использовать сенсорные датчики для обнаружения проводов, чтобы случайно не задеть линию электропередачи.

Уилк заявил, что новый беспилотник будет использоваться для доставки посылок клиентам "через несколько месяцев". Но он не уточнил, где будут происходить эти поставки.

Пока что Amazon объявила, что тестировала беспилотники на небольшом полигоне в Великобритании.