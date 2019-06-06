Библиотеки раздадут ненужные книги

Столичные библиотеки сегодня раздадут списанные книги. Будет предложена 161 тысяча фолиантов. Акция начнется 6 июня в 12.00 на портале "Списанные книги".

Среди книг есть отечественная и зарубежная классика, специализированная литература, периодика. Как уточняет сайт мэра Москвы, в этом году принимают участие 186 библиотек. Наибольшее количество экземпляров, более 55 тысяч, могут передать горожанам читальни Южного округа. Более 35 тысяч книг подготовили к списанию читальни севера столицы, в центре Москвы подготовили более 20 тысяч изданий.

Для того, чтобы поучаствовать в акции, нужно зарегистрироваться на портале "Списанные книги", выбрать нужное издание и забронировать его. Спустя некоторое время читатель получит сообщение о готовности заказа в личном кабинете портала или по электронной почте. В день можно резервировать не более 10 книг. Бронирование действует три дня, в течение которых книгу нужно лично забрать из библиотеки.