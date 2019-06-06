Черногорский депутат: Наша страна - это колония НАТО

Депутат черногорской Скупщины (парламента) от Демократического фронта Йован Вучурович заявил, что Черногория после интеграции в НАТО стала колонией Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что присоединение к указанному военно-политическому блоку значило отрицание воли предков, разрушение традиций, начало нападок на Сербскую Православную Церковь, язык, идентичность, дискриминации сербского народа.

"Интеграция Черногории в НАТО была осуществлена насильно - против воли граждан, представляла отказ от вековых союзников и установление связей с теми, кто никогда не был нашими друзьями", - цитирует слова политика агентство Срна.

Вучурович не удивлен тем, что сегодня политика Черногории диктуется из Тираны, Приштины и Загреба, что "террористы из Освободительной армии Косово стали ближайшими партнёрами властей".

Напомним, что 2 года назад, 5 июня 2017 года, Черногория официально стала 29-м членом НАТО.