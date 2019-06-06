ЦИК покажет 13 июня, как будут работать цифровые участки в Москве

Новости

В Дагестане за махинации задержан глава комитета по лесному хозяйству 13:58
"Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом в истории телевидения 13:52
Сергей Шнуров спел в "нулевой" день ПМЭФ 13:52
Врачи назвали пять напитков, про которые стоит забыть навсегда 13:51
В Кремле объяснили отставку Сергея Морозова 13:50
Ближайшие выходные станут самым жарким с начала года 13:50
Под полом церкви найден таинственный 1000-летний саркофаг 13:45
В Кузбассе мать троих детей осудили за их гибель при пожаре 13:40
Кубанские врачи удалили мужчине опухоль на шее через рот 13:38
В Югре в квартире замглавы города нашли бордель 13:34
Главы правительств России и Китая встретятся в сентябре в Петербурге 13:33
Психолог объяснила, как заинтересовать ребенка чтением 13:32
Арабский портовый оператор примет участие в развитии СевМорПути 13:27
Путин не будет проводить отдельную встречу с вице-президентом Венесуэлы на ПМЭФ 13:22
В Екатеринбурге начал работу Уральский культурный форум 13:20
Бойцы Западного военного округа получили квадрокоптеры 13:19
На Украине сделали возможным импичмент президента 13:03
Жатайская судоверфь обеспечит судами Северный морской путь 13:02
Делегация Беларуси участвует в работе ПМЭФ 13:00
Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублей 13:00
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов 12:55
На границе Крыма поймали украинца с 35 кг косметики "для друзей" 12:50
Центр Петербурга с пригородами свяжут скоростные электрички 12:48
Кудрин высказался за независимость Росстата 12:44
Адвокат рассказал о завещании Бари Алибасова 12:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
06.06.2019 12:33
Рубрика: Власть

ЦИК покажет 13 июня, как будут работать цифровые участки в Москве

Текст: Галина Мисливская
По окончании заседания Центризбиркома 13 июня представители партий, эксперты и журналисты смогут посмотреть, как работает цифровой избирательный участок. Он будет оборудован в атриуме здания ЦИК, рассказал в четверг на заседании комиссии заместитель председателя Николай Булаев.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Напомним, закон о проведении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках был принят российским парламентом в конце мая. На его основании в Москве будут созданы участки, на которых смогут проголосовать жители тех регионов страны, где в Единый день голосования 8 сентября пройдут выборы губернаторов и депутатов Госдумы.

ЦИК дал старт избирательной кампании-2019

"13 июня мы планируем, надеюсь, ничто нам не помешает, провести полномасштабную, широкую презентацию того, что мы называем "цифровой избирательный участок". В атриуме мы развернем полноформатный цифровой избирательный участок и всем желающим дадим возможность на этом участке проголосовать по-настоящему", - сообщил Николай Булаев.

ЦИК покажет, как действует цифровой избирательный участок, каков его состав, каково оборудование, кем оно изготовлено, как проходит процесс голосования, как проходит процесс подведения итогов голосования, как и где отображаются результаты, каким образом и куда доставляются данные о голосовании на данных цифровых избирательных участках.

"Мы с удовольствием пригласим на эту презентацию и коллег из партий, которые предполагают или не предполагают участвовать в этих выборах в Единый день голосования. Приглашаем наше экспертное сообщество, в том числе членов научно-экспертного совета. Мы приглашаем СМИ, потому что посмотреть цифровой участок", - рассказал Николай Булаев.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Элла Памфилова рассказала о цифровых проектах ЦИК

В таком полном объеме цифровые участки еще никому не показывали, до сих пор журналисты и эксперты могли посмотреть только модели и прототипы. 13 июня, по словам зампреда ЦИК, в здании комиссии будет развернут "тот участок, который в реальности, в таком виде и будет работать в Москве".

Всего участков будет тридцать. "Двадцать четыре участка специально будут созданы, это будут отдельные избирательные комиссии, - рассказал Николай Булаев. - Шесть участковых избирательных комиссий будут выполнять двойную функцию - и по выборам в Мосгордуму, и по организации голосования в формате цифрового избирательного участка".

"На этих участках, я еще раз напомню, смогут проголосовать избиратели из 20 регионов: в 16-ти пройдут выборы высших должностных лиц и в четырех - дополнительные выборы депутатов Госдумы", - пояснил он. "13 после заседания ЦИК мы вас всех ждем в атриуме. Каждый сможет попытаться осуществить свою мечту и проголосовать за своего губернатора, который живет в регионе, из которого вы уехали, но не выписались, и ваше активное избирательное право приехало за вами в Москву", - добавил зампред ЦИК.

По его словам, адреса цифровых участков уже согласованы с московскими властями. По закону, их перечень должен быть утвержден Центризбиркомом не позднее чем за 60 дней до выборов, т.е. в начале июля.

Памфилова призвала регионы снизить муниципальный фильтр на выборах

По сути цифровые участки - это развитие концепции "мобильного избирателя". Системы, которая позволяет гражданам выбирать удобный для голосования участок в пределах своего избирательного округа. Впервые она была использована в пилотном режиме на региональных выборах в 2017 году, затем - уже в масштабах страны на выборах президента в марте 2018 года.

Порядок подачи заявлений для голосования на цифровом участке в Москве такой же, как и при выборе обычного участка по системе "Мобильный избиратель". Следует подать заявление через портал госуслуг не ранее чем за 45 и не позднее чем за три дня до даты голосования. Такой избиратель будет исключен из списка по месту жительства и приписан к выбранному им цифровому участку в Москве.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
В Москве задержан министр лесного комплекса Иркутской области
Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения об операции