ЦИК покажет 13 июня, как будут работать цифровые участки в Москве

По окончании заседания Центризбиркома 13 июня представители партий, эксперты и журналисты смогут посмотреть, как работает цифровой избирательный участок. Он будет оборудован в атриуме здания ЦИК, рассказал в четверг на заседании комиссии заместитель председателя Николай Булаев.

Напомним, закон о проведении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках был принят российским парламентом в конце мая. На его основании в Москве будут созданы участки, на которых смогут проголосовать жители тех регионов страны, где в Единый день голосования 8 сентября пройдут выборы губернаторов и депутатов Госдумы.

"13 июня мы планируем, надеюсь, ничто нам не помешает, провести полномасштабную, широкую презентацию того, что мы называем "цифровой избирательный участок". В атриуме мы развернем полноформатный цифровой избирательный участок и всем желающим дадим возможность на этом участке проголосовать по-настоящему", - сообщил Николай Булаев.

ЦИК покажет, как действует цифровой избирательный участок, каков его состав, каково оборудование, кем оно изготовлено, как проходит процесс голосования, как проходит процесс подведения итогов голосования, как и где отображаются результаты, каким образом и куда доставляются данные о голосовании на данных цифровых избирательных участках.

"Мы с удовольствием пригласим на эту презентацию и коллег из партий, которые предполагают или не предполагают участвовать в этих выборах в Единый день голосования. Приглашаем наше экспертное сообщество, в том числе членов научно-экспертного совета. Мы приглашаем СМИ, потому что посмотреть цифровой участок", - рассказал Николай Булаев.

В таком полном объеме цифровые участки еще никому не показывали, до сих пор журналисты и эксперты могли посмотреть только модели и прототипы. 13 июня, по словам зампреда ЦИК, в здании комиссии будет развернут "тот участок, который в реальности, в таком виде и будет работать в Москве".

Всего участков будет тридцать. "Двадцать четыре участка специально будут созданы, это будут отдельные избирательные комиссии, - рассказал Николай Булаев. - Шесть участковых избирательных комиссий будут выполнять двойную функцию - и по выборам в Мосгордуму, и по организации голосования в формате цифрового избирательного участка".

"На этих участках, я еще раз напомню, смогут проголосовать избиратели из 20 регионов: в 16-ти пройдут выборы высших должностных лиц и в четырех - дополнительные выборы депутатов Госдумы", - пояснил он. "13 после заседания ЦИК мы вас всех ждем в атриуме. Каждый сможет попытаться осуществить свою мечту и проголосовать за своего губернатора, который живет в регионе, из которого вы уехали, но не выписались, и ваше активное избирательное право приехало за вами в Москву", - добавил зампред ЦИК.

По его словам, адреса цифровых участков уже согласованы с московскими властями. По закону, их перечень должен быть утвержден Центризбиркомом не позднее чем за 60 дней до выборов, т.е. в начале июля.

По сути цифровые участки - это развитие концепции "мобильного избирателя". Системы, которая позволяет гражданам выбирать удобный для голосования участок в пределах своего избирательного округа. Впервые она была использована в пилотном режиме на региональных выборах в 2017 году, затем - уже в масштабах страны на выборах президента в марте 2018 года.

Порядок подачи заявлений для голосования на цифровом участке в Москве такой же, как и при выборе обычного участка по системе "Мобильный избиратель". Следует подать заявление через портал госуслуг не ранее чем за 45 и не позднее чем за три дня до даты голосования. Такой избиратель будет исключен из списка по месту жительства и приписан к выбранному им цифровому участку в Москве.