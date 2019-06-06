Разработан датчик, определяющий свежесть мяса или рыбы в упаковке

Ученые из Имперского колледжа Лондона разработали датчики, которые мгновенно могут обнаружить в упаковке протухшее мясо или испорченную рыбу. Чтобы убедиться, что продукты безопасны, нужно поднести к упаковке смартфон с подключенным устройством определения газов.

Почти треть продуктов питания в мире выбрасывается. В Германии, например, подсчитали, что каждый человек выкидывает на помойку в среднем 55 кг фруктов, овощей, хлеба и мяса в год. Часто выбрасываются хорошие продукты только потому, что истек срок годности, указанный на упаковке.

Фират Гюдер, ведущий автор разработки, уверен: их изобретение поможет уменьшить количество пищевых отходов. Газовые датчики могут мгновенно выявлять аммиак и триметиламин в протухшем мясе и рыбе. Для определения свежести продукта нужен лишь смартфон со встроенным устройством определения газов. Смартфон нужно поднести к упаковке, и он даст сигнал, безопасна ли еда: датчики могут быть прикреплены к упаковке или интегрированы в метки NFC.

Устройство, которое способно определить безопасность мяса или рыбы, состоит из куска бумаги, в который впечатаны крошечные угольные электроды. Технология позволяет считывать информацию с помощью электромагнитной индукции. "Мы сообщаем о совершенно новом классе газовых датчиков, которые производятся практически по нулевой цене", - пишут исследователи в отраслевом журнале ACS Sensors.

Гюдер сообщил, что во время испытаний на упакованной рыбе и курице датчики давали более точные результаты, чем альтернативные варианты. Из других преимуществ нового изобретения - его безопасность для экологии: датчик является биоразлагаемым, нетоксичным и безопасен при использовании.

По словам ученых, разработанный ими датчик первый коммерчески жизнеспособный вариант такой технологии: он технически прост в изготовлении - значит, на производство не требуется больших инвестиций. "Наши датчики дешевы, - утверждает Гюдер. - Мы надеемся, что производители продуктов питания и супермаркеты начнут использовать их в течение ближайших трех лет".