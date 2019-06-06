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06.06.2019 18:25
Рубрика: Общество

Диетологи выяснили, какие продукты наиболее полезны для женщин

В очередной - какой уже по счету? - раз британские ученые порадовали мир открытием, которое изменит к лучшему если не весь мир, то хотя бы здоровье и самочувствие его прекрасной половины. А путь к этому, как известно уже давно - диета, которая позволит женщинам сохранить молодость, облегчить менопаузу и предотвратить проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Фото: iStock
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По мнению диетолога Амелии Фрир, в первую очередь нужно отказаться от обезжиренных продуктов, которые содержат искусственные компоненты (эмульгаторы, подсластители и стабилизаторы). Еще один популярный продукт, который таит в себе опасности для организма - обычные фрукты, вернее, те из них, что содержат повышенное количество сахара, например, виноград. А это, напоминают ученые, "может спровоцировать серьезные скачки уровня сахара в организме".

А полезными британские диетологи назвали ферментированные продукты (квашеная капуста, корейская кимчи или кефир) и те, что богаты естественными жирами (орехи, рыба, авокадо).

Насколько полезна такая диета для женщин, рассказала порталу "Вечерняя Москва" столичный диетолог Анжелика Дюваль. По ее мнению, максимум проблем со здоровьем у горожан вызывают стрессы и неправильный образ жизни, что приводит к нарушениям в функционировании желудочно-кишечного тракта и прочих внутренних органов.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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"Зелень богата огромным количеством минералов, хорошо усваиваемым кальцием, - рассказала она. - Но ее тоже нужно правильно выбирать: зеленую, с тонким стебельком и без видимого налета. Перед употреблением пучок обязательно тщательно промыть в емкости с водой как минимум три раза, вы удивитесь, сколько грязи сольется в раковину. Но есть ее при этом необходимо сырой. Жарка, варка, любая термическая обработка безвозвратно убьет все то полезное, что она в себе несла".

При этом она напомнила, что резать зелень необходимо керамическим ножом, так как "металлические в процессе шинковки окисляют и убивают полезные элементы".

А самыми полезными для женского здоровья, по мнению московского диетолога, являются тыква, кабачок, репа и свекла, но без кожуры, так как именно туда овощи отводят все вредные нитраты.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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