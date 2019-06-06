Дмитрий Бердников о внедрении цифровых технологий и концепции "умного города"

Сегодняшний форум отличается тем, что особый акцент - на социальное развитие, на развитие инфраструктуры и цифровых технологий, на внедрение инноваций. Причем эти процессы четко и внятно интегрируются в городскую инфраструктуру. Мне, как руководителю крупного муниципалитета. Очень близки эти темы, поэтому я, вместе с коллегами, с большим интересом знакомлюсь со всеми предлагаемыми здесь новшествами.
Иркутск входит в число пилотных площадок при внедрении концепции "Умный город". Мы не первый год занимаемся внедрением цифровизации городского хозяйства. Самое первое и главное направление, где мы уже достигли определенных успехов - реализация программы "Безопасный город". В рамках этой программы не первый год идут установка видеосистем наблюдения. Так, в начале этого года действовало примерно 200 видеокамер, в течении 2019-го будет подключено еще 30. Все общественные пространства Иркутска, которые мы интенсивно обновляем, сейчас снабжаются системами видеонаблюдения. Это, конечно же, заметно сказывается на безопасности наших граждан - по оценкам полиции, уровень преступности там, где работает видеонаблюдение, снижается на 30 процентов.
Второй аспект программы "Безопасный город" - внедряемая система коммуникации с предприятиями, имеющими статус "предприятия повышенной опасности". То есть - налаживается эффективная система предупреждения. Оповещения и мониторинга различных чрезвычайных ситуаций.
Еще одно серьезное направление создания "цифрового пространства" в Иркутске - работа портала "Я - Иркутянин". Этот портал реально приближает власть и людей - он работает уже более двух лет, и на него только в мой адрес ежегодно поступает более 10 тысяч обращений от граждан. Очень удобно - человек не тратит время на бумажную волокиту - отправляет запрос и в течении 7 дней получает на него ответ. Кроме того, посетитель этого портала всегда в курсе всех событий городской жизни - где пройдет ремонт дорог или коммуникаций, какие праздники или мероприятия состоятся в Иркутске.
Следующее направление работы - создание в Иркутске единого геопортала. Эта работа не завершена, но по ее окончании мы получим цифровую модель всей городской площади и инфраструктуры. Что поможет вести четкий мониторинг границ земельных участков, коммуникаций (трасс, электросетей, трубопроводов) и многого другого - всего примерно 16 сфер городской жизни, включая спортивные объекты и туристические достопримечательности. Самое главное, будет оцифровано все городское коммунальное хозяйство - и строения, и участки, и инфраструктурные объекты. В итоге, сделав один клик, мы сможем понять, например - что это за здание, кому принадлежит и в чей собственности земельный участок под ним, каковы его параметры и состояние. Работа над геопорталом, подчеркну, завершается.
Не менее важным является процесс внедрения цифровых технологий в систему управления общественным транспортом. Это внедрение бесконтактной оплаты, технологии "умных остановок" и так далее. Мы ведем над этим предметную работу.
Далее - городское освещение. Пока на новых пространствах, потом - во всем городе будут внедрены современные системы контролируемого освещения. Экономичные, на основе фотоэлементов, с заменой светильников на светодиоды. Эти процедуры обеспечат экономию до 30 процентов электроэнергии.
Ключевое условие для внедрения всего вышеперечисленного - кадры. В прошлом году в Иркутске заработал "Корпоративный акселератор". Здесь, с помощью научных ресурсов ведущих вузов города, сотрудники муниципальных предприятий и частных компаний, работающих на муниципальных заказах, собираются и отрабатывают программы внедрения инновационных технологий. Прошлогодний опыт показал эффективность этой программы - мы воочию увидели, что люди получают нацеленность на результат и на применение инноваций.
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