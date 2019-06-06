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Джулия Робертс раскрыла первоначальный финал "Красотки"

Новости
    06.06.2019, 10:52
Текст:   Олег Усков

Американская актриса и продюсер, самая красивая женщина Земли Джулия Робертс рассказала о "настоящем", оригинальном финале "Красотки" - самого известного своего фильма и одной из самых известных и любимых комедийных мелодрам в истории кино.

Фото: kinopoisk.ru
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51-летняя актриса и ее коллега Патрисия Аркетт дали интервью Variety, в котором Джулия и озвучила "правду". Что, впрочем, не явилось каким-то безумным и шокирующим откровением - о том, что жесткий финал истории в картине Гарри Маршалла был изменен на хэппи-энд, известно давно - ранее говорено о том было неоднократно.

Так что Робертс лишь напомнила: согласно первоначальному сценарию - тогда еще ленты под названием "3.000", ее героиня не уходит при поддержке персонажа Гира в светлое будущее - Эдвард выталкивает проститутку Вивиан из машины в грязном переулке, швыряет ей деньги за оказанные "услуги" и просто уезжает. 

"Красотка" вышла в 1990 году и при бюджете в 14 миллионов собрала в прокате более 463 миллионов. Но роль магната Эдварда Льюиса рассматривались Кристофер Рив, Дензел Вашингтон, Дэниэл Дэй-Льюис и Аль Пачино. Последний начал проходить пробы, но быстро отказался от затеи.

Вивиан могли сыграть Карен Аллен, которая изначально была для Маршалла в приоритете, Мэг Райан, Дайан Лейн, Дэрилл Ханна и еще полдюжины актрис. Включая Вайнону Райдер. Которая не получила роль из-за излишне юного возраста.

В итоге поиск остановился на 21-летней Робертс, принеся ей первую славу и номинацию на "Оскар".

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