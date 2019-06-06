Эксперт: У Хачанова невероятный потенциал

Сегодня первая ракетка России Карен Хачанов сразится в четвертьфинале "Ролан Гаррос" с австрийцем Домиником Тимом.

Для Хачанова это дебютный матч на этой стадии турниров "Большого шлема". Однако комментатор телеканалов Eurosport, двукратный финалист French Open (1998 и 2001), победитель Итогового чемпионата ATP Алекс Корретха считает, что у Карена невероятный потенциал.

- Карен Хачанов отлично сыграл против Дель Потро, очень приятно видеть его в его первом четвертьфинале, - отметил Корретха. - Карен прекрасный игрок. Он уже выиграл турнир Masters 1000, и это значит, что у него однозначно есть невероятный потенциал. Мне кажется, что он все еще учится и набирается опыта, и мы частенько будем видеть этого парня в настоящем и будущем. Карен очень профессионален, очень упорно трудится физически и всегда совершенствуется. Он очень скромный, привлекательно выглядит в ходе игры: у него сильный бекхенд, невероятная подача и отличный форхенд.

Карретха также считает Тима опасным соперником.

- По моему мнению, Тим поднял свою игру на новый уровень в матче против Монфиса. Доминик впервые приехал на турнир в Париже с мыслью, что может стать победителем. Возможно, это напрягало его немного, но как только он прошел первые несколько раундов, он начал гораздо увереннее смотреться на корте, - заявил испанский эксперт. - Тим будет очень сложным соперником. В его арсенале сильные удары с отскока, сильные подачи, тяжелый форхенд, отличный бекхенд, так что Хачанову нужно будет играть очень агрессивно, если он хочет выиграть. Мне лично кажется, что все в руках Тима.

Смотреть трансляцию встречи Хачанов - Тим, а также других матчей "Ролан Гаррос" можно на каналах Eurosport до 9 июня.