Эксперты назвали условия роста строительной отрасли

Насколько готовы к этому застройщики и какие меры необходимы для стимулирования строительной отрасли, рассказали "РГ" Антон Глушков, президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) и Антон Мороз, вице-президент НОСТРОЙ.

Антон Николаевич, президентом России поставлена задача через пять лет нарастить объемы строительства жилья до 120 миллионов квадратных метров в год. Готова ли строительная отрасль к такому рывку?

Антон Глушков: Строительная отрасль, безусловно, готова строить много. Но тем не менее, чтобы обеспечить тот объем, который заявлен, необходимо решение принципиальных и стратегических вопросов.

В первую очередь сейчас мы видим, что на протяжении двух лет снижается спрос на жилую недвижимость. Для того, чтобы его каким-то образом активизировать, необходимо принимать меры. Мы неоднократно озвучивали необходимость субсидирования ипотечных кредитов, особенно это актуально с учетом изменений, которые вступают с 1 июля в области долевого строительства. Необходимо также субсидирование кредитов в части региональных проектов.

Сейчас банки активно участвуют в программах и проектах застройщиков, рентабельность по которым превышает 20 процентов. Такая рентабельность существует только в центральной части России. Все остальная часть жилищного строительства такой рентабельностью не обладает. Если не будет поддержки со стороны субсидирования процентных ставок по кредитам строительных компаний, конечно, реализовывать такие задачи будет сложно.

Кроме того, изменения в регулировании рынка строительства происходят у нас постоянно и получается, что при среднем цикле строительства жилого дома - два - два с половиной года - технические регламенты, градостроительное законодательство, законодательство о долевом строительстве неоднократно меняются.

На сегодня у нас только 21 пакет поправок в закон о долевом строительстве. Поэтому коллеги-строители хотят, наверное, получить некий мораторий для того, чтобы привыкнуть к изменениям.

Национальные объединения строителей активно участвуют в создании Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года. Какие ключевые положения должны, по вашему мнению, быть прописаны в этом документе?

Антон Глушков: В этот раз разработка Стратегии ведется необычным, на мой взгляд, образом. Создано 11 проектных команд, к работе помимо министерств привлечены непосредственно организации, государственные учреждения, такие как Главгосэкспертиза, общественные объединения, среди них Национальное объединение строителей, проектировщиков, которые разобрали свои блоки и отдельно прорабатывают каждый свое направление.

У нас сейчас определены цели верхнего уровня, мы пытаемся снять противоречия и после этого перейти уже к дорожным картам, которые позволили бы решить проблематику производства строительных материалов, регулирования рынка и введения цифровой экономики в строительстве. А главное - создание условий для устойчивого развития на ближайшие 10 лет. Наша стратегия по большому счету делится на два этапа, первый нацелен на увеличение объемов жилищного строительства, второй - сохранение того темпа, на который мы планируем выйти в 2024-м году.

Антон Михайлович, готовы ли застройщики к введению эскроу-счетов?

Антон Мороз: Действительно, существует определенное количество компаний, которые суммарно получили на настоящий момент одобрение на проектное финансирование порядка 200 объектов. Они работают в основном в Москве, Санкт-Петербурге, это организации с серьезными мощностями.

При этом, за пределами Центрального федерального округа, Северо-Западной агломерации мы видим системные проблемы во взаимоотношениях строительного комплекса и банковской сферы. Буквально на днях мы изучали работу модели устойчивого развития в Северо-Кавказском федеральном округе. И там строителями был поднят вопрос, что мало того, что ни одной заявки не подано, потому что банки их не приняли по субъективным причинам, так еще и не понятно, каким образом банки будут работать по новой системе.

Мы предлагаем со своей стороны разработать единый стандарт банковского финансирования, который позволит упростить взаимоотношения строителя и банка. Второе, как уже Антон Николаевич сказал, нас очень сильно волнует спрос, соответственно, этот вопрос связан напрямую с возможностью населения, возможностью ипотечного кредитования, особенно на новое строительство.

Эскроу-счета достаточно серьезно защищают граждан от утери денежных средств. Если бы при этом был создан механизм, который позволил бы потребителям ипотеки иметь каникулы на оплату кредита и процентов по нему до момента передачи объекта в эксплуатацию, а это вполне возможно, то спрос бы усилился. Пока процесс перехода на эскроу-счета очень сложно идет, и до 2020-2021 года он будет происходить в режиме ручного управления, мы очень рассчитываем на поддержку правительства при работе с банками.

- Вы говорили о субсидировании, о каникулах. А какие еще инструменты могут быть введены для того, чтобы строительная отрасль стала локомотивом российской экономики?

Антон Мороз: Строительная отрасль - это в принципе локомотив экономики, поскольку работа строителя пронизывает все отрасли. Сейчас важно уделить внимание строительной индустрии, она у нас не в лучшем состоянии, особенно за пределами Москвы и Северо-Западного федерального округа.

Так, существуют программы, на которые региональным властям нужно обратить более пристальное внимание. Например, программа "Стимул", которая позволяет строить социальные объекты, хорошо применяется в промышленных центрах, но в регионах с отстающим развитием не уделяется должного внимания работе с документацией, хотя вполне возможно привлекать средства на объекты.

Нужно обязательно синхронизировать строительные вопросы с точки зрения дорожного строительства, выделения земельных ресурсов и развития дорожной сферы, энергетики, земельного блока. И соответственно, это все должно быть совмещено со Стратегией развития строительной отрасли. Тогда будет гораздо проще решать те задачи, которые поставлены сейчас перед строителями.