Эксперты обновят карту природных ресурсов Беларуси

Прорыв в геологоразведке Беларуси министр природных ресурсов страны Андрей Худык склонен связывать с пятилетней программой по геологическому картированию, которая, правда, начнет осуществляться только еще через два года.

Министр отрасли, выступая 6 июня в БЕЛТА, пояснил, что основой геологоразведки и путеводителем для разведчиков недр были и остаются геологические карты - это "основа геологоразведки, надежный путеводитель для геолога". Но, к сожалению, и они, как все живое на этой земле, с возрастом имеет склонность к погрешностям, признался Худык.

А ведь карты, сообщил он, которыми сегодня пользуются искатели природных ископаемых, сделаны еще в советские годы и, конечно, уже стали чересчур "близорукими" и приблизительными. Пришло время их обновить, констатировал руководитель отрасли.

Экспертное сообщество министерства уже приступило к подготовительным работам по геологическому картированию территории республики, выбирая, прежде всего, регионы, которые потенциально могут содержать полезные ископаемые. Но любые изыскания, напомнил министр, безусловно, требуют и определенных финансовых ресурсов.

С их учетом и планируется последовательная работа по выполнению задачи, которую поставил перед ведомством глава государства: "увеличение запасов ископаемых и развитие минерально-сырьевой базы страны", - сказал Худык.

Он обратил внимание и на перспективы по новым месторождениям полезных ископаемых. "Могут появиться новые подотрасли и даже новые отрасли. Но это не так просто, потому что полезные ископаемые, прежде всего рудные, на территории страны залегают очень глубоко и это сопряжено с большими затратами по их добыче". Поэтому, дал понять министр, отрасль намерена привлекать инвесторов на различных условиях, в том числе на условиях концессии.

Устойчивое развитие экономики, акцентировал внимание прессы министр, невозможно и без сбалансированного воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов, которые являются основой материального производства. Наращивание использования местных сырьевых и топливных ресурсов, подчеркнул он, и постепенное вытеснение импортируемых сырьевых материалов относятся к числу приоритетных направлений в экономике Беларуси.