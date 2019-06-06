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06.06.2019 13:40
Рубрика: В мире

ЕС утвердил условия для получения шенгенских мультивиз

Текст: Константин Волков
Совет ЕС одобрил поправки в визовые правила Евросоюза, которые предусматривают "лучшие условия для добросовестных путешественников". Нововведения коснутся туристов из более чем 100 стран мира.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как сказано в новых правилах, сначала заявитель должен получить и правильно использовать три краткосрочных визы, выданные в течение предыдущих двух лет. Затем ему может быть выдана многократная виза сроком на один год.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Если в ходе предыдущих двух лет заявитель правильно использовал многократную визу сроком на один год, то он может получить визу сроком на два года. Затем можно получить визу на два года, а следом - на пять лет.

Как считают в ЕС, такой порядок будет удобен для туристов, соблюдающим правила въезда и поведения на территории стран ЕС.

Что касается "законного использования виз", то новые правила предусматривают ужесточение проверок запрашивающего визу по всем базам данных, а также - создание "общего хранилища идентификационных данных" (CIR).

В то же время Еврокомиссия 3 июня начала рассмотрение возможности приостановления безвизового доступа в ЕС для граждан Албании. Запрос об этом был сделан Нидерландами, которые озабочены ростом организованной преступности албанцев и увеличением числа нелегальных мигрантов из этой страны.

Фото: iStock
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В апреле Еврокомиссия обнародовала статистику по шенгенским визам за 2018 год. В прошлом году было подано более 16 миллионов заявлений на получение краткосрочных виз, в том числе 3,7 миллиона заявок из России. При этом в 2017 году заявок на визы было подано на 1 процент больше, чем в 2018. Снижение объясняется, в том числе, сокращением на 5 процентов числа россиян, желающих получить шенген. Кроме того, в Белоруссии число заявителей снизилось на 4,8 процента, в Турции - на 9,5 процента, в Алжире - на 8,8 процента. Также после введения безвизового въезда в ЕС для граждан Украины число заявок оттуда сократилось на 73 процента.

При этом Китай подал в прошлом году на 11,3 процента заявок больше, чем в 2017 году, Индия - на 17,4 процента.

Что касается отклоненных заявок, то всего в 2018 году таких оказалось 9,6 процента (в 2017 году было 8,2 процента отказов). Для заявителей из России, Беларуси и ряда других стран отказы не превышают 2%, тогда как для многих стран Африки (Алжир, ДР Конго, ЦАР, Эритрея и другие), а также для Ирака количество отказов - более 35 процентов.

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