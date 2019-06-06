ФБР обнародовало досье на снежного человека

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека. Речь идет об анализе неких образцов, собранных в свое время одним из исследователей, который всю жизнь занимался поиском йети.

Сейчас Питеру Берну 93 года, а в 1976 году ученый, намеревающийся доказать существование мифического существа, заставил ФБР проверить образцы волос и тканей, которые, по его мнению, могли бы помочь делу. Речь шла о 15 образцах.

"ФБР проанализировало волосы, - говорится в аналитической записке бюро, датированной февралем 1977 года. - Эксперты пришли к выводу, что образцы принадлежат подвиду семейства оленевых".

93-летний Питер Берн признался, что он до сих пор не потерял надежду доказать, что снежный человек (он же Бигфут, Саскватч, Уродливый Снеговик и Йети) - настоящее, хотя и чрезвычайно редкое, существо.

"Это большой вызов", - сказал Берн, когда его попросили объяснить почти семидесятилетний интерес в поиске существ, которые, уверены многие, являются плодом воображения или инструментом мошенников.

На сайте Берна говорится, что "первая возможность отправиться на поиски йети появилась у него в 1946 году, когда он еще находился в британских королевских ВВС в Бомбее, Индия". Фотография на этой странице показывает его "со знаменитым скальпом йети" в храме в Гималаях в Непале в 1958 году.

Другая фотография показывает очень большой след возможного снежного человека. Его желание увидеть йети привело к организации трех масштабных экспедиций по поиску снежного человека в Непале в конце 50-х годов прошлого века.

Берн сказал, что за последние 50 лет он нашел два или три набора возможных следов йети с пятью пальцами на каждой ноге, оставленными в Гималаях на высоте четырех с половиной километров. Вместе с тем он признал, что эти отпечатки могли оставить индусские святые люди или садху, которых он видел на таких высотах. Это люди, которые отрекаются от земных благ и уходят в отшельники.

После переезда в США в 1960-х годах Берн стал главой "Информационного центра и выставки снежного человека" в Орегоне. При поддержке состоятельных людей, он попытался найти убедительные доказательства существования Бигфута на северо-западе Америки (на побережье Тихого океана).

"Я был там полный рабочий день, семь дней в неделю", - сказал Берн о своих ранних поисках снежного человека, которые в последний раз финансировались в 1990-х годах. Теперь, по его словам, поиск снежного человека остается для него хобби.