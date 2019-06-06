ФНС: Число компаний-участниц налогового мониторинга может удвоиться

Число компаний-участниц налогового мониторинга может увеличиться вдвое, если требования к ним будут снижены. Такой прогноз озвучил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на Петербургском международном экономическом форуме.

Мониторинг - новая форма налогового контроля. Федеральная налоговая служба использует ее с 2016 года. В отличие от традиционных поверок она подразумевает онлайн-взаимодействие на основе удаленного доступа к информационным системам и отчетности, который компании предоставляют налоговикам.

Для бизнеса присоединение к мониторингу означает сокращение числа налоговых проверок. ФНС поверяет только операции, которые содержат элементы риска.

За четыре года число участников налогового мониторинга выросло с семи компаний до 44-х. Из них 16 - представители госсектора.

По действующим правилам, чтобы подключиться к налоговому мониторингу у компании должен быть годовой оборот в три миллиарда рублей, а сумма уплаченных налогов за год - составлять 300 миллионов рублей. Минфин и ФНС обсуждают смягчение этих требований. Если решение будет принято, на налоговый мониторинг смогут переходить компании с годовым оборотом до двух миллиардов рублей и суммой уплаченных налогов в 200 миллионов рублей.