Как отметил Евгений Ковнир, генеральный директор АНО "Цифровая экономика" во время сессии "Формируя индустрию будущего. Цифровые технологии в промышленности", которая состоялась в первый день работы XXIII Петербургского международного экономического форума: "Все мы на протяжении нашей жизни пережили трансформацию ряда сфер деятельности человека, и телекоммуникаций, и СМИ. Мы уже, в отличие от ситуации 20 лет назад, пользуемся совсем другими инструментами: социальные сети, видеосервисы агрегировали миллионы людей, и мы скорее из них получаем новости. У нас изменилась ситуация в логистике, мы иначе используем транспорт, появились "Яндекс.Такси", уберизация, многие уже отказываются от личного транспорта благодаря такому сервису. Изменилась ситуация в туризме, финансовой сфере".

Существует ряд проблем, таких как ограничения в доступе к данным, несовершенство государственного регулирования, зависимость от иностранных технологий, проблемы с использованием цифровых технологий малыми и средними предприятиями.

"Мы не сможем в два раза вырасти, если не научимся работать с собственниками предприятий, особенно в регионах, особенно не входящих в большие холдинги, которые уже давно перешли на цифровую повестку", - Вячеслав Федорищев, вице-губернатор Тульской области.

В качестве решения существующих проблем был предложен путь минимизации государственного вмешательства. "Главный принцип: мы действительно считаем, что промышленность, цифровая промышленность - это совокупность частных информационных систем. Государство за собой должно оставить только условия, стандарты и поддержку и никоим образом не вмешиваться дальше", заявил заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

Также упор был сделан на сотрудничество в использовании цифровых технологий между участниками рынка. "Интересным направлением является не просто монетизация новых разработок, а обмен этими разработками с другими участниками рынка, с коллегами, по меньшей мере, по отрасли", отметил Владимир Потанин, президент, председатель правления ПАО "ГМК "Норильский никель".