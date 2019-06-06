Гепатолог Павел Богомолов: Чем уже талия, тем длиннее жизнь

Старо как мир: нельзя переедать, алкоголь вреден. Знаем об этом? Да, знаем. Но жить только по написанным законам скучно. Хочется праздника. А какой же праздник без красиво накрытого обильного стола и горячительных напитков! Впрочем, может, у страха глаза велики и все не так страшно? Об этом мы говорим с руководителем отделения гепатологии Московского областного научно-исследовательского института (МОНИКИ) Павлом Богомоловым

Толстых долгожителей не бывает. Проблема излишнего веса ни в коем случае не чисто российская, она глобальная. Фото: iStock

Павел Богомолов: Нет, это не преувеличение. Назову цифры. В мире, по данным ВОЗ, более 1 миллиарда человек страдают ожирением. Более 380 миллионов человек живут с сахарным диабетом 2-го типа. От 25 до 37% населения земного шара страдают неалкогольной жировой болезнью печени. Напугал?

Еще бы. Я понимаю: вы специалист в области болезней печени приводите именно такие цифры и факты. Вас послушать, то самые большие наши беды не сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а болезни печени. Заблуждаюсь? Я вас неправильно поняла?

Павел Богомолов: Вы правы и не правы. Действительно, болезни печени одни из самых распространенных заболеваний на земле. Кстати, я не случайно упомянул сахарный диабет. Это заболевание становится все более распространенным, а в основе его нарушение обмена веществ в печени. Тут, наверное, я должен пояснить: болезни печени не отнимают первенства у сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, которые первенствуют среди причин раннего ухода из жизни. Заболевания печени чаще из разряда хронических. Но они основа, главные двигатели развития болезней сердца, сосудов, рака.

Врач, сидящий на приеме в районной поликлинике, знает о том, что при любом обращении пациента с жалобами по поводу той же боли в сердце, надо не только кардиограмму снять. А если пациент жалуется на боли в тазобедренном суставе, требуется не только хотя бы рентгеновский снимок этого сустава... Необходимо обязательно проверить состояние печени. Потому что именно она может быть в основе и той же ишемической болезни сердца, и того же остеопороза.

Павел Богомолов: Вы затрагиваете тему более больную, чем сама болезнь печени. Даже в большинстве случаев проведения профилактических осмотров очень редко проводится пристальное исследование печени. Она как бы остается за кадром. Хотя по большому счету, может, и нет необходимости всех обращающихся за медицинской помощью обследовать на предмет болезней печени. Но лично я (может быть, потому что я гепатолог) в рамках мультидисциплинарного подхода к здоровью человека обязательно бы привлекал гепатологов. Приведу один пример из практики московского областного здравоохранения. В 2015 году мы начали проводить скрининг на гепатит С. Благодаря этому мы чаще лечим таких пациентов самыми эффективными средствами. В итоге в Московской области заболеваемость гепатитом С в 3 раза ниже, чем в Российской Федерации.

Доказано: опаснее всего накопление жира в печени. Отсюда растут ноги остеопороза, бесплодия и даже рака

Где берете необходимые препараты? Они доступны всем нуждающимся? Или повезло только жителям Подмосковья?

Павел Богомолов: Благодаря "погружению" лечения гепатита С в ОМС, доступность этого вида помощи выросла многократно. Каждый год мы лечим до 2 тысяч жителей Подмосковья и до тысячи жителей из других регионов России. То есть хочу сказать: при желании существующая система ОМС позволяет обеспечить доступную качественную медицинскую помощь.

Но почему не повсеместно?

Павел Богомолов: Дайте срок! Я вам напомню: четыре года назад мы обсуждали с вами проблему лечения гепатита С в Московской области. И вы тогда задавали этот больной не только для вас вопрос. И могу сказать: за 4 года диагностика и лечение гепатита С в рамках ОМС стали стандартом для многих субъектов Российской Федерации.

Павел Олегович, перед праздниками обычно все средства массовой информации дают бесконечные рекомендации: что есть, сколько есть, что пить, сколько пить. В этих рекомендациях сложно ориентироваться. Тем более что помимо СМИ у каждого есть "свой" интернет, который сегодня сообщает, что алкоголь в любых количествах, безусловно, вреден, а через запятую рекомендует столько-то граммов красного вина для поднятия гемоглобина и, конечно, настроения. Куда человеку податься?

Павел Богомолов: Начну с того, что четко очерченных диет в медицине ХХI века за редким исключением не существует. Лишь при некоторых заболеваниях, например, при подагре, неразумно есть много мяса, так как его употребление провоцирует обострение болезни. Идеология питания по большому счету стара как мир. Необходимо, чтобы был энергетический баланс между потреблением и тратами. Эволюционно организм человека запрограммирован на создание запасов энергии. А проще всего ее копить в виде жировой ткани. И не важно, где этот жир - в подкожной клетчатке или в печени. Доказано: опаснее всего накопление жира в печени. Именно в ней идет его первичное накопление. И тут же срабатывает цепная реакция: начинается развитие сахарного диабета второго типа (то есть не инсулинозависимого), ишемической болезни сердца, апноэ сна. Отсюда растут ноги остеопороза, бесплодия и даже рака. И значит, повторюсь, чтобы не развивались эти тяжелейшие, а порой смертельные заболевания, надо беречь печень.

1 миллиард человек на Земле страдают ожирением

Можете дать конкретный совет, как уберечь печень от жировой болезни?

Павел Богомолов: Прежде всего не набирать вес. Легко сказать? Сошлюсь на легендарную и гениальную Майю Плисецкую. Она в таких случаях говорила: "Не жрать!" Или советовала заклеить рот скотчем. Лучшего совета никто не придумал. Хотя понимаю: людям, которые любят хорошо и плотно поесть, сложно следовать этим правилам. А от себя добавлю: в век глобального развития фармакологии ограничиваться только советами великой балерины... Необходима модификация образа жизни. Да, уместно больше ходить пешком, больше двигаться, и да здравствует скандинавская ходьба...

Но я отлично понимаю, что, скажем, человеку в возрасте, да еще живущему в мегаполисе просто необходимы иные средства против увеличения живота. И в наше время такие средства есть. Более того, скажу, нередко люди, страдающие от огромных объемов в области того же живота, умоляют медиков уменьшить его с помощью операций. Такие операции проводятся. Успешно, менее успешно. Но это не массовый способ. Между тем в наше время есть массовый. Есть препараты, применение которых приводит к стойкому снижению массы тела. И важно, что введение этих препаратов входит в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи.

Все препараты, даже самые лучшие и продвинутые, имеют побочные явления. Те, о которых говорите вы, исключение?

Павел Богомолов: Нет. И они требуют осторожного отношения. Каждый раз надо взвешивать: чего больше пользы или вреда? В данном случае больше пользы.

Павел Богомолов: 12 июня в России впервые будет отмечаться День жировой болезни печени. / Фото: Александр Корольков/РГ

Достаточно пройти по улице любого города, села, чтобы увидеть множество людей с явно избыточным весом. Большинство из них, наверное, страдают от своей полноты, не только потому, что это некрасиво, но и потому, что тяжело для жизни, для работы. Каждый из нас не раз слышал, рассуждения полных людей о том, как сбросить вес. Обычно это происходит как раз во время застолий. Как быть? Препараты, о которых вы говорите, считаете доступны, потому что они в программе госгарантий. А врачи в тех же поликлиниках их назначают? Или ограничиваются правильными советами: ешьте меньше, двигайтесь больше?

Павел Богомолов: К сожалению. пока чаще всего именно так. Хотя проблема излишнего веса ни в коем случае не чисто российская, она глобальная.

Только что обнародована информация, что есть доступный продукт против ожирения - наш обычный и привычный рис. Или: появились сообщения о зарубежных исследованиях по поводу применения грудного молока. Выяснилось: если ребенка не кормят грудным молоком или кормят мало, увлекаясь современными заменителями, то, как правило, впоследствии он попадает в группу риска именно по ожирению. То есть есть некая генетическая, видимо, предрасположенность к жировым изменениям печени. Препараты, о которых вы говорите тут, помогут?

Павел Богомолов: Очень на это надеемся. Более того, скажу, что в составе комплексной терапии жировой болезни печени они необходимы.

Мне стало жалко толстяков, тем более что иногда говорят: "Пока толстый сохнет, худой сдохнет"...

Павел Богомолов: Не всякой поговорке стоит верить. Тем более есть иные: чем уже талия, тем длиннее жизнь. Толстых долгожителей не бывает.

А Уинстон Черчилль, проживший почти сто лет в здравом уме? Его вес выходил за все рамки нормы.

Павел Богомолов: На великого Черчилля работала вся очень продвинутая система здравоохранения Великобритании. А охрана здоровья человека - это наука со своими статистически выверенными данными: снижение массы тела - одна из главных рекомендаций, позволяющей сохранить здоровье человека. Не случайно 12 июня нынешнего года в России впервые будет отмечаться День жировой болезни печени. Это для того, чтобы еще раз подчеркнуть важность для каждого из нас бережного отношения к печени.