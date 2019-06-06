Глава МИД Греции посетит ПМЭФ

Министр иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос примет участие в стартующем сегодня Петербургском международном экономическом форуме, сообщили "РГ" в греческом внешнеполитическом ведомстве.

В Санкт-Петербурге 6 июня пройдут переговоры Катрунгалоса с главой МИД России Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудят региональные и международные события, акцентируя внимание на Балканах, Восточном Средиземноморье и Сирии.

На полях ПМЭФ главы МИД двух стран также обсудят дальнейшее укрепление двусторонних отношений Москвы и Афин в рамках плана совместных действий на 2019-2020 года. Он предусматривает расширение сотрудничества, в том числе и в таких областях, как туризм и культурные связи в рамках текущего "перекрестного" Года языка и литературы России и Греции.

На днях советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с РФ и Восточной Европой Димитрис Веланис в интервью РИА Новости отметил, что кроме греческой правительственной делегации ПМЭФ также посетит бизнес-делегация, в которую войдут представители энергетического сектора и промышленных кругов Греции.