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В мире
06.06.2019 09:20
Текст: Александр Гасюк (Афины)

Глава МИД Греции посетит ПМЭФ

Фото: EPA/SIMELA PANTZARTZI Фото: EPA/SIMELA PANTZARTZI
Фото: EPA/SIMELA PANTZARTZI

Министр иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос примет участие в стартующем сегодня Петербургском международном экономическом форуме, сообщили "РГ" в греческом внешнеполитическом ведомстве.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
На ПМЭФ соберутся участники из 140 стран

В Санкт-Петербурге 6 июня пройдут переговоры Катрунгалоса с главой МИД России Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудят региональные и международные события, акцентируя внимание на Балканах, Восточном Средиземноморье и Сирии.

На полях ПМЭФ главы МИД двух стран также обсудят дальнейшее укрепление двусторонних отношений Москвы и Афин в рамках плана совместных действий на 2019-2020 года. Он предусматривает расширение сотрудничества, в том числе и в таких областях, как туризм и культурные связи в рамках текущего "перекрестного" Года языка и литературы России и Греции.

На днях советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с РФ и Восточной Европой Димитрис Веланис в интервью РИА Новости отметил, что кроме греческой правительственной делегации ПМЭФ также посетит бизнес-делегация, в которую войдут представители энергетического сектора и промышленных кругов Греции.

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