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06.06.2019 13:00
Рубрика: Происшествия

Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублей

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет РФ расследовал многомиллионное хищение денежных средств посольства РФ в Израиле. В четверг уголовное дело было отправлено в Генпрокуратуру на утверждение обвинительного заключения. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

Фигурантами дела выступают только женщины, уголовные статьи - мошенничество и пособничество в мошенничестве. В частности, такие обвинения предъявлены Анне Сидоровой, Наталии Журавлевой и Ирине Лось.

В Перми экс-депутат получил срок за хищение более 200 млн рублей

По версии следствия, с октября 2012 по август 2014 года главный бухгалтер посольства РФ в Израиле Наталия Журавлева, "используя свое служебное положение, совместно с сотрудником посольства Анной Сидоровой и при содействии работника ФГУП "Госзагрансобственность" Ирины Лось похитили с валютных счетов загранучреждения денежные средства на сумму более 49 миллионов в рублевом эквиваленте".

В Следственном комитете подчеркнули, что фигурантки дела обманывали руководство посольства, подделывая распорядительные платежные документы, и под видом расчетов с контрагентами по оплате аренды недвижимости, местных налогов и сборов крали денежные средства. На полученные таким образом суммы обвиняемые приобрели различное недвижимое имущество в Москве и Московской области, которое во время предварительного следствия было арестовано. В СК заявили, что это было сделано "в целях возмещения причиненного бюджетной системе РФ имущественного вреда".

В Следственном комитете также уточнили, что факт многомиллионного хищения бюджетных средств был выявлен сотрудниками МИД России, которые на протяжении всего следствия оказывали ведомству содействие "в установлении всех обстоятельств совершенного преступления". В результате совместной работы получилось собрать все доказательства причастности данных лиц к преступлению.

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