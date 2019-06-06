Главный редактор RT Симоньян госпитализирована

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после эмоционального потрясения в редакции "Эха Москвы".
"Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Московскую городскую думу Любовью Соболь в редакции радиостанции "Эхо Москвы", - говорится в сообщении сайта RT.
Как написала сама Симоньян в своем Twitter, журналистка пришла на радиоэфир, но на входе была буквально атакована.
"У входа меня встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами […]. Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам", - сообщила Симоньян.
О конкретных причинах госпитализации редактор RT не написала, но напомнила, что находится в положении.