Главный редактор RT Симоньян госпитализирована

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после эмоционального потрясения в редакции "Эха Москвы".

"Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Московскую городскую думу Любовью Соболь в редакции радиостанции "Эхо Москвы", - говорится в сообщении сайта RT.

Как написала сама Симоньян в своем Twitter, журналистка пришла на радиоэфир, но на входе была буквально атакована.

"У входа меня встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами […]. Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам", - сообщила Симоньян.

О конкретных причинах госпитализации редактор RT не написала, но напомнила, что находится в положении.