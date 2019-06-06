В Казани продолжается турнир претенденток ФИДЕ. После пяти туров борьбы наша Александра Горячкина вышла в единоличные лидеры.

Самая юная участница турнира претенденток ФИДЕ Горячкина нанесла поражение экс-чемпионке мира Тань Чжунъи. Выйти на первое место 20-летней россиянке помогла ее соотечественница Александра Костенюк, которая нанесла поражение лидировавшей перед началом тура Нане Дзагнидзе, прервав серию грузинской шахматистки из трех побед.

В остальных партиях Анна и Мария Музычук в поединках против Екатерины Лагно и Валентины Гуниной сумели спастись в сложной ситуации на доске и завершить свои партии вничью.

После пяти туров впереди Горячкина, у которой четыре балла. 3,5 очка у Дзагнидзе, она на втором месте. Лагно, Тань Чжунъи и Костенюк делят третье место с 2,5 очка. Шестой идет Гунина с 2 очками, сестры Музычук делят седьмое место с 1,5 очка.

Экс-главный тренер сборной России по шахматам Юрий Дохоян сообщил корреспонденту агентства "Р-Спорт", что видит большой потенциал у Горячкиной:

- Она совершила весьма серьезный скачок, потому что в ряде последних турниров играла неровно. В Казани Александра провела достаточно цельные партии, и пока у нее все складывается хорошо. Я считаю Горячкину в какой-то степени открытием турнира, ведь она выжимает очки у лучших шахматисток мира. И можно сказать, что пока обыгрывает всю сборную России. Причем она сделала это в таком стиле, который свойственен опытным в жизненном и шахматном планах игрокам. А тут мы видим, что побеждает самая молодая участница, а такое редко случается в женских шахматах".

Напомним, что турнир восьми шахматисток с призовым фондом 200 тысяч евро проходит в два круга и завершится 18 июня. Победительница турнира претенденток ФИДЕ получит право участвовать в матче за звание чемпионки мира против китаянки Цзюй Вэньцзюнь.