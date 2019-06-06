Cборная Португалии обыграла Швейцарию (3:1) и стала первым финалистом Лиги наций. Соперник хозяев турнира определился в матче Голландии с Англией. Результат этой встречи стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Все уже давно привыкли к тому, что у капитана португальцев Криштиану Роналду всегда запредельная мотивация. Неважно, о каком соревновании идет речь: Лига чемпионов, Кубок Италии или отборочный цикл к чемпионату мира или Европы. Форвард "Ювентуса" по-хорошему помешан на победе и собственной результативности. И с ним в составе любая команда может рассчитывать на успех.

Вот и Португалия, неудачно стартовавшая в отборе к Евро-2020, вышла в финал Лиги наций только благодаря Роналду.

Уже на 25-й минуте Криштиану эффектным ударом со штрафного открыл счет. К слову, этот гол стал для него первым за сборную с чемпионата мира-2018. В начале второй половины произошел забавный эпизод. Арбитр Феликс Брых сначала дал пенальти в пользу хозяев, но после просмотра видеоповтора поменял свое решение и наградил одиннадцатиметровым гостей. Рикардо Родригес не промахнулся - 1:1.

Когда казалось, что дополнительного времени не избежать, вновь о себе напомнил Роналду. Уже в концовке он забил два мяча, оформив 53-й хет-трик в карьере.

- Три гола Криштиану? Мы привыкли к этому. Он делает подобное годами, это уже ни для кого не сюрприз, - признался полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва. - Роналду часто в одиночку делает разницу.

Криштиану Роналду не забивал за национальную сборную с чемпионата мира-2018 в России

А ведь после чемпионата мира Криштиану взял паузу в выступлениях за национальную команду. Не сказать, что он думал о завершении международной карьеры, но такой риск был. И тут португальским болельщикам надо сказать огромное спасибо главному тренеру сборной Фернанду Сантушу. Роналду здорово сработался с этим специалистом и всякий раз повторяет: Сантуш должен оставаться у руля "европейских бразильцев" настолько долго, насколько сам того пожелает.

- Швейцария - очень сильная команда. Но у нас есть Роналду. Я использовал много эпитетов в отношении его игры. Я был его тренером в 2003 году и уже тогда понимал: Криштиану далеко пойдет, - отметил Сантуш. - Есть гениальные картины и скульптуры, а он - футбольный гений.

Отметили игру Роналду не только его тренер и партнеры, но и соперники. В частности, победитель Лиги чемпионов в составе "Ливерпуля" Джердан Шакири.

- Мы играли лучше, с этим глупо спорить. Просто у соперника был Роналду, который в одиночку решил все вопросы. Когда ты выходишь против такого футболиста, всегда держишь в уме, что у твоих ворот будут моменты. Так и получилось, - сказал Шакири.

Один из тех, кого многие специалисты считают потенциальной заменой Криштиану в сборной - игрок "Бенфики" Жоао Феликс. За 19-летним полузащитником уже сейчас выстроилась целая очередь из европейских топ-клубов. По последней информации, мадридский "Реал" готов заплатить за Феликса 80 миллионов евро. Сам португалец пока не спешит с выбором нового клуба. Но при этом признается: при принятии решения он обязательно посоветуется с Роналду.

- Мне до сих пор не верится, что я играю вместе с Криштиану, - рассказал Феликс. - Он кумир для всего мира и пример для всех. Сегодня он в очередной раз показал высочайший класс. Что касается моего будущего, то сейчас я сосредоточен на Лиге наций. Как закончится турнир, мы сядем с руководством "Бенфики" и поговорим. Конечно, я посоветуюсь и с Роналду. Уверен, он скажет, как мне стоит поступить.

Добавим, что финал Лиги наций, как и матч за третье место, состоится в воскресенье, 9 июня.