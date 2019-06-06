iOS 13 поможет сохранить аккумулятор iPhone

В число полезных функций iOS 13 вошла оптимизированная зарядка аккумулятора.

Как сообщается на официальном сайте Apple, новая опция поможет снизить скорость старения аккумулятора смартфона. Благодаря ей уменьшится время, которое iPhone будет полностью заряженным.

Суть новшества - в том, что если пользователь подзаряжает смартфон ежедневно, система не будет доводить уровень заряда до 100 процентов. Исходя из этого, iPhone не будет заряжаться более, чем на 80 процентов. В этом случае аккумулятор сможет прослужить дольше.

А если система определит, что пользователь заряжает гаджет довольно редко, то зарядка будет восполняться до максимального предела.

Ранее в Apple признались, что специально замедляют работу старых моделей iPhone, чтобы их батареи проработали дольше.

Релиз iOS 13 намечен на осень.