Новости

Путин назвал условие отмены рестрикций к Западу 20:04
МИД: Мировое сообщество должно настоять на невмешательстве в дела Венесуэлы 19:57
СКР проверит сообщения о слепой пенсионерке, живущей в сгоревшем доме 19:50
Разработан датчик, определяющий свежесть мяса или рыбы в упаковке 19:44
Пермский депутат инсценировал покушение на себя ради имиджа 19:30
На ПМЭФ обсудили проведение в Петербурге астронавтического конгресса 19:28
Обновленный Renault Koleos оказался консерватором 19:18
На семи московских вокзалах из-за жары начали раздавать воду 19:15
У программы "Мой район" появилась собственная платформа 19:14
На Кубани проверят ЧП с женщиной, облитой кипятком на молзаводе 19:13
Санкт-Петербург и Калининградская область создадут судоходную компанию 19:03
Украина призналась в нехватке средств для закупки газа 18:58
Исследование: Кружки повышают успеваемость и самооценку школьников 18:52
В Татарстане легкомоторный самолет совершил жесткую посадку 18:50
Определен предел выносливости человека 18:46
Показан концепт V-образного самолета с пассажирским салоном в крыльях 18:40
Дом Порошенко забросали файерами 18:39
Российский авторынок поплыл от майской жары 18:36
Путин получил приглашение в Словакию 18:35
В Ингушетии откроют цирк с голограммами животных 18:35
ТПП: Россия полностью достигла продовольственной безопасности 18:29
Marvel планирует перезапустить "Фантастическую четверку" 18:27
Диетологи выяснили, какие продукты наиболее полезны для женщин 18:25
Пермский чиновник арестован по делу о ложном доносе 18:18
Фонд защиты прав дольщиков просят достроить дома за СК "Радуга" 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
06.06.2019 18:52
Рубрика: Общество

Исследование: Кружки повышают успеваемость и самооценку школьников

Текст: Ксения Колесникова

Ребенок любит граффити? Робототехнику или музыку? А, может, "уличную" гимнастику? Исследование социологов НИУ ВШЭ (вуз-участник проекта 5-100) показывает: в каких бы студиях и кружках ребенок не занимался, внеклассная активность однозначно повышает его уверенность в себе и общую успеваемость в школе.

В исследовании участвовали почти 5,5 тысячи учеников девятых классов из 129 школ Санкт-Петербурга, Пскова и малых городов Ленинградской области. Социологи спрашивали ребят: какие оценки они получают на уроках и какие посещают внеклассные занятия, как подростки относятся к учебе и к своим успехам в спорте, гуманитарных предметах, математике.

Все кружки и секции ученые разделили по категориям: иностранные языки, спорт, изобразительное искусство и т.д. В итоге оказалось, что больше всего академические достижения подростка связаны с изучением языков. Меньше - с внеклассными занятиями по "стандартным" школьным предметам, искусству, а также со спортом.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Писатель Павел Басинский провел "Тотальный диктант" на Красной площади
Фото: Татьяна Андреева/РГ
На Урале ребенка запишут в кружок только при наличии сертификата

- Но, так или иначе, на успехи в школе влияет любая дополнительная учеба. На ней дети чаще находят новых друзей, учатся общаться. Повышается их организованность и сосредоточенность, - говорит социолог, старший преподаватель НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Ксения Тенишева. - Полезны как занятия по расписанию: кружки, секции, курсы и прочие занятия с педагогом, так и самообразование, обучение через интернет, занятия с родителями.

Эксперты также советуют: чтобы добиться больших успехов, стоит посещать студии разной направленности. Оптимально ходить в два разных кружка. Почему? Наглядная статистика. У школьников, посещающих хотя бы один вид занятий, средний полугодовой балл составил 4,07. Ученики, которые посещали два вида занятий, показали результат 4,14. Ребята, которые не ходят ни в какие кружки и секции, показали средний балл 3,93.

Общество Образование
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Путин заявил, что Россия не собирается вмешиваться в выборы США
Украина призналась в нехватке средств для закупки газа
Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации
Бари Алибасов составил новое завещание