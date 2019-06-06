Исследование: Кружки повышают успеваемость и самооценку школьников

Ребенок любит граффити? Робототехнику или музыку? А, может, "уличную" гимнастику? Исследование социологов НИУ ВШЭ (вуз-участник проекта 5-100) показывает: в каких бы студиях и кружках ребенок не занимался, внеклассная активность однозначно повышает его уверенность в себе и общую успеваемость в школе.

В исследовании участвовали почти 5,5 тысячи учеников девятых классов из 129 школ Санкт-Петербурга, Пскова и малых городов Ленинградской области. Социологи спрашивали ребят: какие оценки они получают на уроках и какие посещают внеклассные занятия, как подростки относятся к учебе и к своим успехам в спорте, гуманитарных предметах, математике.

Все кружки и секции ученые разделили по категориям: иностранные языки, спорт, изобразительное искусство и т.д. В итоге оказалось, что больше всего академические достижения подростка связаны с изучением языков. Меньше - с внеклассными занятиями по "стандартным" школьным предметам, искусству, а также со спортом.

- Но, так или иначе, на успехи в школе влияет любая дополнительная учеба. На ней дети чаще находят новых друзей, учатся общаться. Повышается их организованность и сосредоточенность, - говорит социолог, старший преподаватель НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Ксения Тенишева. - Полезны как занятия по расписанию: кружки, секции, курсы и прочие занятия с педагогом, так и самообразование, обучение через интернет, занятия с родителями.

Эксперты также советуют: чтобы добиться больших успехов, стоит посещать студии разной направленности. Оптимально ходить в два разных кружка. Почему? Наглядная статистика. У школьников, посещающих хотя бы один вид занятий, средний полугодовой балл составил 4,07. Ученики, которые посещали два вида занятий, показали результат 4,14. Ребята, которые не ходят ни в какие кружки и секции, показали средний балл 3,93.