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06.06.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Как ФРС США поможет рублю укрепиться

Текст: Роман Маркелов
Антон Покатович, главный аналитик "БКС Премьер", специально для "Российской газеты":
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

- Краеугольным камнем для рынков на ближайшую перспективу остается тема торговых конфликтов. Здесь основой тревог участников рынка сегодняшнего дня является постоянное изменение вектора событий. Например, еще не прошло и недели после того, как США обрушились с торговыми ограничениями на Мексику. Но уже сегодня существуют хотя и слабые, но все же предпосылки для очередного раунда американо-мексиканских переговоров.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
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Аналогичное поведение рынки наблюдают и со стороны Китая - ультимативная жесткость в виде заявлений о готовности к переговорам только на абсолютно равных условиях с США периодически сменяется "уравновешиванием" своей риторики, сигнализируя рынку о том, что Поднебесная принимает необходимость переговоров со Штатами.

Такой высокий уровень изменчивости в тональностях заявлений представителей крупнейших экономик мира приводит к необходимости поиска наиболее вероятного сценария развития событий в этой плоскости. На этой неделе, по нашему мнению, рынки могли получить сигнал, позволяющий сделать некоторые предложения о развитии торгового конфликта в летний период. Так, на неделе представители ФРС, включая председателя Федрезерва, сделали несколько заявлений, указывающих на наличие предпосылок для смягчения политики регулятора. Во-первых, монетарные власти все более явно указывают на риски для американской экономики, формируемые торговым конфликтом. Во-вторых, вероятно, можно говорить о некотором изменении взглядов ФРС на экономику США в целом, рост которой теперь не кажется столь "здоровым". Также вновь звучит тезис наличия рисков "инфляционной ловушки".

Полагаем, что сейчас ФРС весьма близка к повторению своего поведения в конце 2018 - начале 2019 года, когда вектор американской монетарной политики резко изменился от жесткости к мягкости. Более того, считаем, что еще один разворот ФРС от позиции "проявим терпимость в отношении уровня ставок", которой регулятор придерживался до недавнего времени, к позиции "мы видим необходимость снижения ставок" может являться одной из основных целей торговой политики президента США Дональда Трампа. В данном случае речь идет о том, что генерация торговых рисков для мировой экономики и в том числе для экономики Штатов может иметь вид инструмента "продавливания" монетарных властей США к возвращению монетарного стимулирования рынков. На наш взгляд, за последний год стало достаточно очевидно, насколько хрупкой может быть рыночная конъюнктура без монетарных стимулов ФРС и Европейского Центробанка.

Фото: iStock
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В свою очередь, поддержка рынка для Трампа имеет вид необходимого условия для успешного выдвижения своей кандидатуры на второй срок. Таким образом, мы видим определенную вероятность того, что торговая напряженность может остановить свой рост и даже перейти к деэскалации в тот момент, когда ФРС продемонстрирует реальную готовность к снижению ставок. На данный момент рынок уже закладывает два снижения ставки ФРС до конца этого года (вероятность первого снижения на июльском заседании оценивается участниками рынка более чем в 60 процентов) и видит определенную вероятность реализации еще двух шагов по снижению ставки в 12-месячной перспективе.

Заметим, что на данный момент мы считаем ожидания по столь существенному снижению ставок в США необоснованными и полагаем, что они формируются страхами участников рынка. Тем не менее, мы не исключаем, что в летней перспективе американский монетарный регулятор все же продемонстрирует свою готовность к снижению ставки в этом году. В результате для рублевых активов, которые сохраняют устойчивость к текущим рыночным коллизиям, ослабление рисков торговых войн в случае развития событий по приведенному выше сценарию может сформировать потенциал для роста. Краткосрочная же перспектива для рубля, по нашим прогнозам, не испытает какого-либо существенного ухудшения, можно ожидать движения курса в диапазоне 64,8-66,3 рубля за доллар до конца недели.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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