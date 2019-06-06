Как стать популярным в соцсетях: Секреты от журфака МГУ

Как сделать яркое и удачное фото для Instagram? Собрать максимум лайков и репостов? Факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова открывает курс лекций по ведению соцсетей для подростков.

В рамках акции "Детские медиапонедельники" на ВДНХ студенты и аспиранты журфака расскажут юным слушателям о том, как не потеряться в современных информационных потоках.

"Детские медиапонедельники" будут состоять из двух частей: лекционной и практической. Ребята познакомятся с базовыми принципами функционирования социальных сетей, научаться создавать качественные фотографии и вести личные странички, старшеклассники попробуют создать и "продвинуть" свой личный медиабренд. Занятия рассчитаны на аудиторию 10+.

Занятия будут проходить на крыше павильона-лектория "Рабочий и колхозница" с 19:00. Вход свободный, без предварительной регистрации.

Программа "Детских медиапонедельников":

10.06.19. - Мобильная фотография: секреты хорошего снимка в социальных сетях

Занятие для всех, кто хочет научиться делать красочные и качественные кадры для своих социальных сетей. Как подбирать ракурс и удачное освещение для снимков, а также в каких приложениях и как лучше всего обрабатывать фотографии. Лекция: 1 час. Практика: 30 минут (создание серии мобильных фотографий)

17.06.19. - Социальные сети и кто в них обитает

Занятие про нашу новую естественную среду обитания. Как живут социальные сети, чем они могут быть полезны и кто в них сидит. Какими инструментами пользуются бренды и медиа для привлечения аудитории. Лекция: 1 час. Практика: 30 минут (создание поста с учетом самых популярных методик по привлечению аудитории)

24.06.19 - Лайки и репосты: как стать популярным в социальных сетях

Занятие для тех, кто мечтает о славе и популярности в соцсетях. Все про создание личного бренда: как разговаривать с подписчиками, как часто публиковать контент и как его продвигать. Лекция: 1 час. Практика: 30 минут (создание поста, взаимная реакция участников занятия, обсуждение результатов)

Справка "РГ"

Открытые лекции на ВДНХ факультет журналистики МГУ проводит четвертый год подряд. Цель проекта - рассказать об особенностях журналистской профессии, ее истории и современных тенденциях. В этом году цикл "Медиапонедельников" на ВДНХ откроется 10 июня лекцией декана факультета журналистики МГУ, профессора, члена-корреспондента РАО Елены Вартановой "Медиакоммуникации ХХI века".