Канал SyFy закрывает сериал "Хэппи"

Зарубежная отраслевая периодика продолжает преумножать печали: канал SyFy избавляется от разнузданного и брутального телесериала с массовыми элементами перверсий и расщепления сознания "Хэппи" (Happy!).

Об этом пишет Variety. Добавляя, что проверку первым сезоном не выдержал еще один телекомикс - неубедительная молодежная драма-боевик братьев Руссо "Академия смерти" (Deadly Class).

Впрочем, есть информация, что на "Хэппи", финальный эпизод которого вышел 29 мая, получив рейтинг 8.9, пока рано ставить крест: шоу может переместиться на всеядный Netflix, в каталоге которого уже значится первый сезон сериала.

В основе Happy! - одноименный комикс Гранта Моррисона и Дарика Робертсона. Премьера сериала состоялась 6 декабря 2017 года.

В центре истории - бывший полицейский, а ныне - алкоголик, наркоман и наемный убийца Ник Сакс, в попытке добиться расположения своей дочери ведущий разнообразную битву с извращенным злом. Для чего объединяется с воображаемым другом дочери - страдающим от припадков оптимизма синим мобильным летающим единорогом.