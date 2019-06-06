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Канал SyFy закрывает сериал "Хэппи"

Новости
    06.06.2019, 15:27
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Зарубежная отраслевая периодика продолжает преумножать печали: канал SyFy избавляется от разнузданного и брутального телесериала с массовыми элементами перверсий и расщепления сознания "Хэппи" (Happy!).

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом пишет Variety. Добавляя, что проверку первым сезоном не выдержал еще один телекомикс - неубедительная молодежная драма-боевик братьев Руссо "Академия смерти" (Deadly Class).

Впрочем, есть информация, что на "Хэппи", финальный эпизод которого вышел 29 мая, получив рейтинг 8.9, пока рано ставить крест: шоу может переместиться на всеядный Netflix, в каталоге которого уже значится первый сезон сериала.

В основе Happy! - одноименный комикс Гранта Моррисона и Дарика Робертсона. Премьера сериала состоялась 6 декабря 2017 года.

В центре истории - бывший полицейский, а ныне - алкоголик, наркоман и наемный убийца Ник Сакс, в попытке добиться расположения своей дочери ведущий разнообразную битву с извращенным злом. Для чего объединяется с воображаемым другом дочери - страдающим от припадков оптимизма синим мобильным летающим единорогом.

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