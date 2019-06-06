Канал "ТВ Центр" раскроет тайну "Двенадцати стульев"

Смотрите: документальный фильм "Ильф и Петров. Тайны двенадцати стульев" - на канале "ТВ Центр" 12 июня, в 23.10 (повтор 15 июня, в 12.15).

Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей командует парадом уже больше 90 лет. Парадокс в том, что он и сегодня живее всех живых, а вот его создатели постепенно растворяются в вечности… О судьбах Евгения Петрова и Ильи Ильфа зрители канала "ТВ Центр" узнают, посмотрев новый документальный фильм "Ильф и Петров. Тайны двенадцати стульев".

...В ноябре 1923 года на перрон в Москве ступил высокий мужчина двадцати с небольшим лет. В паспорте приезжего значилось имя Евгений Катаев. Через несколько месяцев одесский поезд доставил на тот же перрон еще одного молодого человека. Его звали Иехиел-Лейб Файнзильберг, впрочем, он уже давно представлялся всем коротко: Илья Ильф.

Уже через пару месяцев после знакомства Валентин Катаев пригласил на серьезный разговор Петрова и Ильфа. Начал торжественно: "Я буду вашим Дюма-отцом, а вы - моими литературными "неграми". Нужно было срочно написать авантюрный и сатирический роман. На самом деле эту работу должен был выполнить сам Валентин Петрович. Идею, недолго думая, позаимствовали у Конан Дойла - Шерлок Холмс в одной из новелл ловил странного итальянца, который охотился за бюстиками Наполеона. Наполеонов было шесть. А тут роман! Так что пусть будут стулья. И, конечно, их должно быть больше, чем бюстов императора, - например, двенадцать.

Своих героев авторы списали с реальных людей. Так, прототипом Эллочки Щукиной стала сестра первой жены Катаева, Тамара Коваленко. А отец Федор Востриков был пародией на… Достоевского. Литературоведы уверены, что даже стиль писем отца Федора скопирован с писем Федора Михайловича супруге. В итоге произошло чудо: Валентин Катаев, прочитав первую главу, оставил за Ильфом и Петровым право самостоятельно завершить роман. Но какие откупные потребовал Катаев от соавторов?

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22 года назад не стало Булата Окуджавы, одного из самых ярких представителей бардовской песни. Памяти Окуджавы посвящен цикл передач на канале "Россия - Культура".

11 июня в 11.10 (повтор в 23.50) в эфире телеканала "Россия К" - "Булат Окуджава в программе "Зеленая лампа" в рубрике ХХ век. Это беседа журналиста Феликса Медведева с Булатом Окуджавой, которая проходила в уютной домашней обстановке в московской квартире поэта. Зрители увидят интервью с другом Булата Окуджавы - поэтессой Беллой Ахмадулиной. А также - художественный фильм Анатолия Васильева "Фотографии на стене".

10-11 июня в 8.30 (повтор в 1.00). Окуджава - автор более двухсот песен, сборников стихов, прозы, киносценариев, сам снимался в кино. А его песни прозвучали почти в 80 кинофильмах, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа - "Застава Ильича", "Белорусский вокзал", "Белое солнце пустыни", "Кортик" и другие.