Капитан прогулочного катера в США хотел выбросить пассажиров за борт

В США капитана чартерного судна обвиняют в том, что во время рейса он много пил, употреблял наркотики, а также обещал расстрелять пассажиров и выбросить их за борт.

Как сообщает NBC News, 36-летний Марк Бейли, капитан "Двойного маркера", был арестован по обвинению в управлении лодкой в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и сопротивлении сотруднику правоохранительных органов.

Около 7 часов утра в субботу Бейли и его первый помощник, Девин Кисселл, вывезли пятерых пассажиров в залив Сарасота (штат Флорида) на 12-часовую рыбалку. Судно было заказано членами одной семьи.

Едва катер отошел от берега, капитан выпил несколько бутылок пива. Когда один из пассажиров попросил своего племянника принести ему пиво с верхней палубы, парень наткнулся на уже "тепленького" капитана. Мужчина сказал парню, что пиво пить вредно, а затем схватил его за цепочку и разорвал ее. Рулевой лодки отстался на верхней палубе, чтобы продолжить "отдыхать".

По словам пассажиров, они были в шоке, увидев, как он пьет ром, курит марихуану и употребляет кокаин.

Дальше начался настоящий кошмар. Бейли спустился к пассажирам и заявил, что расстреляет их, а тела выбросит за борт. При этом он хвастался своими связями в полиции. Затем Бейли произвел около восьми выстрелов в воздух.

"Мы определенно все боялись за свою жизнь", - сообщил один из пассажиров Карло Лопепаро.

Кошмар закончился на берегу, где распоясавшегося капитана ждал наряд полиции.