Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал "Ролан Гаррос"

Новости

ТПП: Россия полностью достигла продовольственной безопасности 18:29
Marvel планирует перезапустить "Фантастическую четверку" 18:27
Диетологи выяснили, какие продукты наиболее полезны для женщин 18:25
Пермский чиновник арестован по делу о ложном доносе 18:18
Фонд защиты прав дольщиков просят достроить дома за СК "Радуга" 18:15
Лидеры России и Болгарии обсудили энергетику 18:12
Фестиваль русского гостеприимства "Самоварфест" пройдет в Москве 18:06
В Подмосковье будут готовить кадры для отелей Hilton 17:54
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне 17:44
ФНС: Число компаний-участниц налогового мониторинга может удвоиться 17:41
Мельниченко: Инвестиции в новое производство составят 2,5 млрд долларов 17:41
Психологи рассказали, как ограничить время детей на гаджеты 17:39
Матвиенко: РФ предложит признать победу над нацизмом наследием человечества 17:35
В Подмосковье откроют круглогодичный курорт 17:28
Бари Алибасов составил новое завещание 17:28
Под Калининградом загорелось здание бывшего театра Королевы Луизы 17:25
Тенора России выступили в Вене 17:25
Летевший в Бордо пассажирский лайнер вернулся во Внуково 17:23
Почта Банк начал продавать инвестиционные продукты 17:18
Коммунальщики столицы переведены на особый режим работы из-за жары 17:14
В Элисте уволили полицейских, подозреваемых в убийстве женщины 17:10
Союзные парламентарии проведут слушания о развитии биосферных резерватов 17:10
Путин рассказал об опасности прихода Гуайдо к власти 17:10
"Утраченный символ" Дэна Брауна станет сериалом 17:08
Утвержден состав сборной России на Европейские игры в Минске 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
06.06.2019 17:46
Рубрика: Спорт

Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал "Ролан Гаррос"

Текст: Анна Козина
Российский теннисист Карен Хачанов покидает Открытый чемпионат Франции. В четвертьфинале он проиграл австрийцу Доминику Тиму.
Фото: REUTERS/Vincent Kessler Фото: REUTERS/Vincent Kessler
Фото: REUTERS/Vincent Kessler

Тим, занимающий четвертую строчку рейтинга ATP, был фаворитом этого поединка и не оставил первой ракетке России ни единого шанса. Матч продолжался 1 час 47 минут и завершился со счетом 6:2, 6:4, 6:2 в пользу австрийца.

Фото: REUTERS/Charles Platiau
Прошлогодняя чемпионка "Ролан Гаррос" Халеп не смогла защитить титул

Следующим соперником Тима на French Open станет победитель матча между сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым.

В другом полуфинале завтра встретятся действующий чемпион "Ролан Гаррос" испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

Что касается Хачанова, то выход в четвертьфинал парижского турнира стал лучшим результатом россиянина на турнирах "Большого шлема". Напомним, что благодаря успешному выступлению на грунтовом "мэйджоре" Карен впервые в карьере окажется в топ-10 рейтинга ATP, обновленная версия которого появится по завершению соревнований.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" "Ролан Гаррос" - 2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Путин заявил, что Россия не собирается вмешиваться в выборы США
Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации
Верховная рада не приняла отставки глав МИД и министерства обороны
Бари Алибасов составил новое завещание