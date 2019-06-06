Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал "Ролан Гаррос"

Российский теннисист Карен Хачанов покидает Открытый чемпионат Франции. В четвертьфинале он проиграл австрийцу Доминику Тиму.

Тим, занимающий четвертую строчку рейтинга ATP, был фаворитом этого поединка и не оставил первой ракетке России ни единого шанса. Матч продолжался 1 час 47 минут и завершился со счетом 6:2, 6:4, 6:2 в пользу австрийца.

Следующим соперником Тима на French Open станет победитель матча между сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым.

В другом полуфинале завтра встретятся действующий чемпион "Ролан Гаррос" испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

Что касается Хачанова, то выход в четвертьфинал парижского турнира стал лучшим результатом россиянина на турнирах "Большого шлема". Напомним, что благодаря успешному выступлению на грунтовом "мэйджоре" Карен впервые в карьере окажется в топ-10 рейтинга ATP, обновленная версия которого появится по завершению соревнований.