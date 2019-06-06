Российский теннисист Карен Хачанов, который впервые в карьере добрался до четвертьфинала турнира "Большого шлема", не смог пройти еще дальше, проиграв на кортах "Ролан Гаррос" австрийцу Доминику Тиму.

Несмотря на поражение в четвертьфинале "Ролан Гаррос", Карен Хачанов может занести этот турнир себе в актив. Фото: Сергей Михеев/РГ

Тим, занимающий четвертую строчку рейтинга ATP, был фаворитом этого поединка. Карену не помог ни атакующий стиль игры, ни эйсы. Тим доставал все мячи, отлично защищался, намертво держал свою подачу - в общем, не оставил сопернику ни единого шанса. Матч продолжался 1 час 47 минут и завершился со счетом 6:2, 6:4, 6:2 в пользу австрийского теннисиста.

Следующим соперником Доминика на French Open станет лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович, который выбил из сетки немца Александра Зверева. Он, как и Хачанов, тоже был в роли догоняющего (5:7, 2:6, 2:6).

В другом полуфинале встретятся действующий чемпион "Ролан Гаррос" испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер. Получается, за победу на Открытом чемпионате Франции продолжают бороться теннисисты из топ-4 мирового рейтинга. Такого на "Больших шлемах" не случалось с 2012 года.

Ну а Хачанов получит приятный бонус от выступления в Париже в начале следующей недели, когда появится обновленная версия списка сильнейших игроков и Карен дебютирует в топ-10 рейтинга ATP.

Если в мужских четвертьфиналах обошлось без сюрпризов, то у женщин прошлогодняя чемпионка "Ролан Гаррос" Халеп больше не защищает свой титул. Третья ракетка мира неожиданно уступила 17-летней американке российского происхождения Аманде Анисимовой со счетом 2:6, 4:6.

Хачанов получит бонус от выступления в Париже, когда дебютирует в топ-10 мирового рейтинга

Анисимова впервые вышла в полуфинал турнира "Большого шлема", поразив не только фантастическим теннисом, но также невероятным самообладанием. Хотя Аманда все же призналась, что в ключевые моменты руки у нее дрожали.

Что еще мы знаем о новой звезде, как ее уже называют теннисные эксперты? На юниорском уровне она выиграла US Open и была финалисткой "Ролан Гаррос". Ее лучшим результатом на взрослом "Шлеме" до парижского прорыва был четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии в январе 2019-го. В этом году она взяла титул на грунтовом турнире в Боготе и сейчас занимает 51-е место в рейтинге WTA. А еще блондинку с российскими корнями сравнивают с Курниковой и Шараповой. Сама Аманда с детства следила за выступлениями Марии и мечтает обыграть ее в очном противостоянии.

- Шарапова - отличный пример для подражания. Она также прекрасный человек, - призналась теннисистка по ходу Australian Open-2019.

Возвращаясь на корты French Open, отметим, что за выход в финал Анисимова поспорит с австралийкой Эшли Барти. Барти в своем четвертьфинале победила представительницу США Мэдисон Кис (6:3, 7:5). Также продолжают борьбу чешка Маркета Вондроушова и британка Йоханна Конта. Таким образом, в полуфинал грунтового турнира "Большого шлема" пробились четыре теннисистки, ранее не выигрывавшие титулы на "мэйджорах" в одиночном разряде.