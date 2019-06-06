Казахстан в воскресенье изберет президента

Социологические опросы не обещают интриги: его официальный преемник и продолжатель политической традиции, кандидат от партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), действующий президент Касым-Жомарт Токаев, уверенно подтвердит свой статус. Но особый интерес представляют кандидаты, соревнующиеся за второе и третье места. От их результата во многом будут зависеть итоги парламентских выборов 2021 года, а значит, и политический ландшафт республики в среднесрочной перспективе.

В бюллетене будет семь кандидатов, среди которых есть новые лица. Так, впервые в истории Казахстана за президентское кресло поборется женщина - кандидат от "конструктивной демократической оппозиции" - партии "Ак жол" ("Светлый путь"), депутат нижней палаты парламента (Мажилиса) - Дания Еспаева. Среди программных тезисов 58-летнего экономиста главный - защита предпринимательства и развитие торговли.

Впервые в истории Казахстана за президентское кресло поборется женщина

Еще один кандидат - представитель национал-патриотического общественного движения "Судьба Нации" Амиржан Косанов. Журналист, бывший член КПСС, возглавлявший в девяностых годах пресс-службу правительства молодой республики и тогда же занимавший пост заместителя министра по делам молодежи, сегодня Косанов выступает с позиций национализма, замешанного на либеральной риторике. Он предлагает переход к парламентской форме правления и настаивает на радикальном изменении национального законодательства, противоречащего, по его словам, "демократическим" нормам. Впрочем, эта, "прозападная" часть его программы выглядит как прикрытие для националистических лозунгов.

Также в списке кандидатов представители местных коммунистов (Жамбыл Ахметбеков) и аграриев (Толеутай Рахимбеков), выдвиженец от профсоюзов (Амангельды Таспихов) и писатель Садыбек Тугел, отстаивающий традиционные ценности, сторонник создания полиции нравов. Сам ход избирательной кампании не вызывает нареканий у международных наблюдателей: на улицах казахской столицы в равной степени распределена реклама всех кандидатов, а гостелевидение паритетно освещает их визиты в регионы, заявления и публичные мероприятия. Ограничения существуют только для социологических опросов: проводить их могут только юридические лица - опросы в социальных сетях запрещены, а результаты не могут публиковаться за пять дней до дня голосования. Последний опрос, проведенный научно-исследовательским центром "Молодежь", дает такую тройку лидеров: Касым-Жомарт Токаев - 72,7 процента, Амиржан Косанов - 7,9 процента, Дания Еспаева - 5,4. Несмотря на серьезное отставание остальных претендентов от лидера, вероятный результат Амиржана Косанова является серьезной заявкой националистов на прохождение в новый состав Мажилиса, для попадания в который им нужно будет набрать больше 7 процентов голосов.