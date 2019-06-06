Китайских панд доставили в Москву почтовым самолетом

Бамбуковые медведи прибыли из Китая в Россию самолетом Почты России ТУ-204С-100 "Екатерина II".

В полете им был оказан полный комплекс транспортных услуг по международной перевозке: для каждого пассажира было оборудовано максимально безопасное и комфортное место, на борт в достаточном количестве загрузили специальный корм - бамбук, морковь, яблоки, а также воду. Особенных пассажиров сопровождал зоолог, который следил за тем, чтобы полет редких зверей прошел благополучно.

Доставка панд из аэропорта Жуковский в Московский зоопарк осуществлялась большегрузным автомобилем "Почты России", который был заранее специально приспособлен для комфортной перевозки животных.