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06.06.2019 11:08
Рубрика: Общество

Китайских панд доставили в Москву почтовым самолетом

Текст: Юлия Кривошапко

Бамбуковые медведи прибыли из Китая в Россию самолетом Почты России ТУ-204С-100 "Екатерина II".

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин и Си Цзиньпин первыми увидели панд в Московском зоопарке

В полете им был оказан полный комплекс транспортных услуг по международной перевозке: для каждого пассажира было оборудовано максимально безопасное и комфортное место, на борт в достаточном количестве загрузили специальный корм - бамбук, морковь, яблоки, а также воду. Особенных пассажиров сопровождал зоолог, который следил за тем, чтобы полет редких зверей прошел благополучно. 

Доставка панд из аэропорта Жуковский в Московский зоопарк осуществлялась большегрузным автомобилем "Почты России", который был заранее специально приспособлен для комфортной перевозки животных.

Общество Природа Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России
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