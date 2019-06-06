Клубы Премьер-лиги одобрили расширение чемпионата до 18 команд

Сегодня в Москве состоялось общее собрание футбольных клубов российской Премьер-лиги (РПЛ). На заседании было одобрено расширение количества участников лиги с 16 до 18 команд.

Об этом по итогам совещания заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. По его словам, окончательное решение об изменении числа участников чемпионата должен принять исполком Российского футбольного союза (РФС).

"Абсолютное большинство высказалось за увеличение, но с оговорками. Мы должны быть уверены, что эти вышедшие клубы будут соответствовать всем требованиям. Должны быть гарантии, четкие критерии для команд. Как инфраструктурные, так и финансовые", - поведал Бабаев.

По неофициальной информации, 15 из 16 клубов РПЛ проголосовали за эту инициативу. Против высказался только московский "Спартак".

Общее собрание клубов РПЛ также утвердило проект календаря на новый сезон. Официально он будет представлен сегодня в 23:40 по московскому времени. Но уже, к примеру, известно, что первое дерби между ЦСКА и "Спартаком" состоится во второй половине августа на домашней арене "красно-белых" в Тушино. Об этом сообщил Роман Бабаев.

Добавим также, что 15 клубов РПЛ проголосовали за использование системы видеопомощи арбитрам (ВАР). Против ее внедрения выступает только "Урал".