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06.06.2019 15:14
Рубрика: Спорт

Клубы Премьер-лиги одобрили расширение чемпионата до 18 команд

Текст: Артур Нанян
Сегодня в Москве состоялось общее собрание футбольных клубов российской Премьер-лиги (РПЛ). На заседании было одобрено расширение количества участников лиги с 16 до 18 команд.
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Об этом по итогам совещания заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. По его словам, окончательное решение об изменении числа участников чемпионата должен принять исполком Российского футбольного союза (РФС).

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"Абсолютное большинство высказалось за увеличение, но с оговорками. Мы должны быть уверены, что эти вышедшие клубы будут соответствовать всем требованиям. Должны быть гарантии, четкие критерии для команд. Как инфраструктурные, так и финансовые", - поведал Бабаев.

По неофициальной информации, 15 из 16 клубов РПЛ проголосовали за эту инициативу. Против высказался только московский "Спартак".

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Общее собрание клубов РПЛ также утвердило проект календаря на новый сезон. Официально он будет представлен сегодня в 23:40 по московскому времени. Но уже, к примеру, известно, что первое дерби между ЦСКА и "Спартаком" состоится во второй половине августа на домашней арене "красно-белых" в Тушино. Об этом сообщил Роман Бабаев.

Добавим также, что 15 клубов РПЛ проголосовали за использование системы видеопомощи арбитрам (ВАР). Против ее внедрения выступает только "Урал".

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