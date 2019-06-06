Когда масштаб бизнеса работает на благо

Петербургский международный экономический форум - знаковое событие для бизнеса и общества. За последние 20 лет форум превратился в ведущую глобальную платформу, на которой лидеры - в политике, экономике, всех сферах бизнеса, - обсуждают основные экономические проблемы, стоящие перед Россией, новыми рынками и миром в целом.

Накануне Петербургского международного экономического форума состоялась встреча с Марком Кареной, генеральным директором "Макдоналдс" в России. Глава крупнейшей компании в индустрии общественного питания выступит на ключевых тематических сессиях Форума.

Марк Карена рассказал, почему на российском рынке сохраняются большие возможности для бизнеса, как компания реагирует на изменения в предпочтениях потребителей и почему инвестиции в человеческий капитал всегда окупаются.

Прямая речь

/ Фото: Виктор Молодцов

Марк Карена, Генеральный директор "Макдоналдс" в России:

"Мы верим, что можем использовать масштабы компании для оказания позитивного воздействия на общество и планету в целом. "Макдоналдс" намерен играть ведущую роль в сфере устойчивого развития среди предприятий быстрого обслуживания и розничном секторе России в следующие пять лет".

Налоговые выплаты в федеральный и региональные бюджеты превысили 146 миллиардов рублей

Каковы перспективы экономического развития "Макдоналдс" на ближайшие год, три, пятилетку? Что для компании является основными задачами в России - на ближайшее будущее и в более отдаленной перспективе?

Марк Карена: Россия является одним из крупнейших рынков для "Макдоналдс" в мировом масштабе. Отечественный рынок "питания вне дома" до сих пор обладает огромными перспективами для роста, так как средний россиянин тратит на еду вне дома лишь 800 рублей в месяц. Это крайне мало по сравнению с другими странами с аналогичным среднедушевым доходом населения.

2018 год стал весьма успешным для "Макдоналдс" в России. Мы достигли максимального уровня продаж и самого большого в истории компании числа посетителей: наши предприятия обслужили более полумиллиарда россиян, то есть в среднем каждый житель России за год посетил "Макдоналдс" четыре раза.

В 2019 году мы планируем увеличить объем инвестиций в российскую экономику на 40% - это будет крупнейшей по объему инвестицией за последние годы (а также максимальным приростом за год), ускорив темпы открытия новых предприятий: в 2018 году "Макдоналдс" открыл в России 40 предприятий, в 2019 году их откроется около 60.

Все больше и больше потребителей надеются, что предприятия общественного питания будут предлагать им еду из отечественных ингредиентов. На каком этапе находится ваш процесс локализации?

Марк Карена: Прошедшие тридцать лет мы работали над созданием сети местных поставщиков и сейчас закупаем у российских производителей 98% продукции. В течение ближайших двух лет мы планируем довести это число до 100%, и это станет уникальным для всех рынков присутствия "Макдоналдс".

Поскольку мы делимся с нашими поставщиками передовым мировым опытом и требуем от них соблюдения высочайших стандартов качества, многие из них теперь могут поставлять свою продукцию за рубеж. Сейчас за пределы России экспортируют свои товары уже 103 из 160 наших поставщиков. Важно отметить, что многих поставщиков продукции для индустрии общественного питания в России "взрастил" "Макдоналдс".

С 1990 года "Макдоналдс" принял свыше 5 миллиардов посетителей

Одна из главных тем для обсуждения на форуме - стратегии устойчивого развития лидеров российского рынка. Расскажите, пожалуйста, о ваших инициативах и планах в этом направлении.

Марк Карена: Мы верим, что можем использовать масштабы нашей компании для оказания позитивного воздействия на общество и планету в целом - мы называем эти инициативы "Масштаб во благо", и они являются неотъемлемой частью стратегии и плана развития нашей компании. Мы намерены играть ведущую роль в сфере устойчивого развития среди предприятий быстрого обслуживания и розничного сектора России в следующие пять лет.

Мы предложим больше вариантов сбалансированного питания для детей в Хэппи Мил.

К 2025 году 100% нашей упаковки будет производиться из материалов, полученных из возобновляемых, переработанных или сертифицированных источников. Наша цель - добиться, чтобы упаковка из всех предприятий "Макдоналдс" отправлялась на переработку.

За прошедшие годы более 800 млн рублей было передано на поддержку благотворительных проектов. Благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда" оказал помощь более чем 250 000 детей и семей в трудной жизненной ситуации. Основной проект Фонда - "Дом Роналда Макдоналда" в Казани - бесплатная семейная гостиница для родителей, чьи дети проходят длительное лечение. С момента открытия "Дом Роналда Макдоналда" принял более 9300 родителей и детей, и в ближайшем будущем мы планируем открыть такие семейные гостиницы в других российских городах.

Один из четырех официальных тематических блоков нынешнего форума - "Технологии, приближающие будущее". Расскажите, в каком направлении "Макдоналдс" движется в этой области, чтобы соответствовать ожиданиям своих посетителей?

Марк Карена: Будучи лидером отрасли, мы движемся в новом направлении и размываем границы между классическими ресторанами и предприятиями быстрого обслуживания, заимствуя лучшее в каждом. Мы совмещаем доступность, качественную еду и быстрый сервис и объединяем это с возможностью получить свой заказ за столиком, а также индивидуальным подходом и гостеприимством в отношении каждого посетителя. Это помогает нам создать уникальную комбинацию, которая пока отсутствует на рынке.

Более 800 млн рублей передано на поддержку благотворительных проектов

"Макдоналдс" скоро отметит 30-летие своего присутствия в России, и это серьезная дата. Наверняка есть поводы для гордости и впечатляющие итоги работы?

Марк Карена: Прежде всего хочу сказать, что я чрезвычайно горжусь нашими людьми. Именно они являются ядром нашего бизнеса, благодаря им бренд пользуется любовью россиян, потому что счастливые сотрудники делают счастливыми и посетителей.

Я рад, что у нас в компании есть развитая программа обучения и развития персонала, благодаря которой молодые люди в возрасте немногим за двадцать могут управлять бизнесом с ежегодным оборотом в 200 миллионов рублей, возглавляя коллектив из 100 сотрудников. На самом деле средний возраст директоров наших предприятий в России - всего 28 лет! И я по-настоящему горжусь, что 60% наших топ-менеджеров начинали свою карьеру в качестве рядовых сотрудников - это доказывает, что у всех наших сотрудников есть равные возможности, исходя из их способностей.

Во-вторых, я горжусь тем, что с самого начала "Макдоналдс" остается лидером отрасли, первым внедряя инновации в индустрию общественного питания. С 1990 года "Макдоналдс" принял свыше 5 миллиардов гостей. Наш бизнес глубоко интегрирован в экономику страны. Суммарный объем инвестиций компании в России превысил 61 миллиард рублей. "Макдоналдс" выплатил более 146 миллиардов рублей налогов в федеральный и региональные бюджеты.

Инвестиции в России превысили 61 миллиард рублей

В компании работают 50 тысяч россиян, а еще около 100 тысяч рабочих мест создано на предприятиях наших поставщиков. К концу 2019 года благодаря развитию нашего бизнеса мы создадим в России 5 тысяч дополнительных рабочих мест.

В прошлом году "Макдоналдс" стал единственным брендом индустрии общественного питания в топ-20 рейтинге самых любимых брендов россиян. Мы сохраняем твердый курс на продолжение работы в России, и я с радостью отмечаю позитивные изменения в российской индустрии общественного питания. Обещаю вам, что "Макдоналдс" будет и дальше удивлять вас инновациями.