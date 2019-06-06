6 – 8 июня 2019
Петербургский Международный
Экономический Форум
Новости проекта
Опубликованы экспертные заключения по итогам ПМЭФ-2018 06.11.2018
Григорий Рапота - об экономике доверия, союзной визе и российском характере 30.05.2018
Вологодские власти нашли способ поддержать местных производителей 29.05.2018
Российская компания "ФосАгро" поделилась примером успешного многолетнего сотрудничества с японскими партнерами 28.05.2018
В Токио положительно оценили встречу Абэ с Путиным 28.05.2018
Правительство поддержит алюминиевую промышленность России 28.05.2018
Односторонние санкции мешают развиваться нефтяному рынку 27.05.2018
Ставка налога на доходы физических лиц останется прежней 27.05.2018
Топилин не поддержал идею о повышении возраста совершеннолетия 27.05.2018
Владимир Путин: Нужны не торговые войны, а полноценный торговый мир 27.05.2018
Рапота: Доверие - ключевой вопрос в международных и внутренних отношениях 27.05.2018
Глава Республики Сербской: ПМЭФ-2018 стал самым успешным в его истории 27.05.2018
Экономика
06.06.2019 10:58
Текст: Елена Березина

Кудрин: В ближайшие годы рост экономики не превысит двух процентов

Российская экономика в этом году не вырастет более чем на процент при официальном прогнозе в 1,3 процента, а в ближайшие годы потенциал роста не превысит двух процентов, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентов

"На мой взгляд, в ближайшие годы потенциал роста будет около двух процентов или ниже. То есть, я предполагаю, что мы не достигнем планки в три процента роста и выше, чтобы превысить среднемировой рост, потому что мы не проводим достаточно энергично структурные меры и не укрепляем институты", - заявил Кудрин.

Ранее о необходимости введения структурных мер для ускоренного развития экономики на форуме заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Мы ВКонтакте