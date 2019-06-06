Кудрин: В ближайшие годы рост экономики не превысит двух процентов

Российская экономика в этом году не вырастет более чем на процент при официальном прогнозе в 1,3 процента, а в ближайшие годы потенциал роста не превысит двух процентов, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме.

"На мой взгляд, в ближайшие годы потенциал роста будет около двух процентов или ниже. То есть, я предполагаю, что мы не достигнем планки в три процента роста и выше, чтобы превысить среднемировой рост, потому что мы не проводим достаточно энергично структурные меры и не укрепляем институты", - заявил Кудрин.

Ранее о необходимости введения структурных мер для ускоренного развития экономики на форуме заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.