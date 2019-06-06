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Экономика
06.06.2019 12:44
Текст: Евгений Гайва

Кудрин высказался за независимость Росстата

Росстат должен быть независим от ведомств, которые отвечают за планирование, считает председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин. По его мнению, в этом случае доверие к Росстату повысилось бы, сообщает пресс-служба СП.

Фото: Сергей Карпухин/фотохост-агентство ТАСС
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"Росстат должен быть независимым от органов, которые планируют экономическую политику. Здесь есть конфликт интересов", - отметил Кудрин на площадке Петербургского международного экономического форума.

Раньше к этому вопросу было более спокойное отношение. Но теперь стало понятно, что важна независимость Росстата. Его нужно выводить из подчинения Минэкономразвития, пояснил глава СП.

Росстат был передан в подчинение Минэкономразвия в 2017 году. До этого данные ведомства и используемая им методология подверглась критике со стороны министра экономического развития Максима Орешкина.

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Вопросы к статистической отчетности возникают регулярно и сейчас. В конце мая этого года Росстат отозвал оценку роста промышленности за апрель из-за обнаруженной ошибки.

Сомнения в полноте и достоверности данных Росстата высказывали и эксперты. Например, как заявляли в Институте социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, данные Росстата не учитывают доходы от неоформленного наемного труда, самозанятости, а потому не вполне отражают реальную картину.

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