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Экономика
06.06.2019 17:51
Текст: Евгения Носкова
Видео: Алексей Петров, Александр Шансков

Легальность табачной продукции подтвердят маркировкой

С 1 июля в России вся выпускаемая табачная продукция будет подлежать обязательной маркировке.

О том, насколько производители готовы работать в рамках новой системы и не грозят ли рынку перебои, в видеоинтервью "Российской газете" на форуме ПМЭФ-2019 рассказал председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин.

Фото: Светлана Харитонова
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 Он отметил, что производители табачной продукции и ЦРПТ подписали меморандум о готовности к переходу на промышленный выпуск маркированной продукции, а также рассказал, как продвигается внедрение национальной системы цифровой маркировки в других секторах рынка - производстве лекарств, обуви и молочных продуктов. 

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