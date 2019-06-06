Легальность табачной продукции подтвердят маркировкой

С 1 июля в России вся выпускаемая табачная продукция будет подлежать обязательной маркировке.

О том, насколько производители готовы работать в рамках новой системы и не грозят ли рынку перебои, в видеоинтервью "Российской газете" на форуме ПМЭФ-2019 рассказал председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин.

Он отметил, что производители табачной продукции и ЦРПТ подписали меморандум о готовности к переходу на промышленный выпуск маркированной продукции, а также рассказал, как продвигается внедрение национальной системы цифровой маркировки в других секторах рынка - производстве лекарств, обуви и молочных продуктов.