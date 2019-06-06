Участники мероприятия горячо спорили об импичменте главы Белого дома. Руководитель правового комитета нижней палаты Джерри Надлер требовал от Пелоси дать ему "зеленый свет" для запуска этой процедуры. "Не хочу его импичмента, а хочу видеть его в тюрьме", - отрезала на это спикер, считающаяся главным авторитетом демократов в Вашингтоне. При этом она якобы оговорилась, что предпочтительным было бы поражение Трампа на выборах в 2020 году и его последующее уголовное преследование за преступления, в которых, как уверяют демократы, он виновен.

Эта броская фраза, тем более от наделенной властью фигуры, для сегодняшнего Вашингтона выглядит привычной. Демократический истеблишмент словно разогревается перед выборами 2020 года и все агрессивнее сыплет самыми разными обвинениями и оскорблениями в адрес президента. Импичмент Трампа - идея-фикс части оппозиции в конгрессе и наиболее ярых либеральных активистов.

В США ругать и обзывать президента можно сколько угодно, поскольку нарушением уголовного кодекса считаются только умышленные угрозы физической расправы - за это светит до 5 лет тюрьмы. Хуже только оскорблять судью или полицейского - за это можно загреметь на все 10 лет.

В адрес президента США в среднем поступает несколько тысяч угроз в год, но приговоры по таким случаям единичны. Самое сложное здесь - доказать умысел, поскольку нередко источниками угроз оказываются люди с психологическими отклонениями. Если считать угрозой слова о тюрьме, то стоит вспомнить, что и сам Трамп не безгрешен. Во время своей предвыборной кампании он предлагал в случае избрания "засадить за решетку" своего главного оппонента на выборах - Хиллари Клинтон. А согласно местному уголовному кодексу, угрозы в адрес кандидата в президенты равносильны угрозам в адрес действующего хозяина Белого дома. Что касается клеветы, то президент США теоретически может подать иск в суд об оскорблении достоинства на правах рядового гражданина, но по сложившейся традиции до этого не доходит.